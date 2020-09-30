Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 16 октября

Фото администрации КК

На Кубани по-прежнему сохраняется строгий масочный режим во время нахождения в людных местах и в общественном транспорте.

- Запрещено проведение деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным участием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении,- сообщает администрация края.

Жителям региона в возрасте старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции., Такой же режим постановлением предписывается для жителей края с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

По состоянию на 30 сентября, COVID 19 подтвержден у 13987 жителей края. Показатель заболеваемости в регионе от опасной болезни на 100 тысяч населения составляет 246,4. Выздоровели 10519 человек. Жизни 278 жителей края унес коронавирус.