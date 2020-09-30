Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Время творить историю: «Краснодар» обыграл ПАОК и впервые пробился в групповой этап Лиги Чемпионов

Представляем Вашему вниманию обзор матча Лиги Чемпионов ПАОК – Краснодар 30 сентября 2020 – 1:2. Видео голов, итоговый счет, голы, статистика игроков
Артём ГНАТЕНКОАртём ГНАТЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)
Обзор матча Лиги Чемпионов ПАОК – Краснодар 30 сентября 2020

Обзор матча Лиги Чемпионов ПАОК – Краснодар 30 сентября 2020

Фото: REUTERS

Это фантастика! «Краснодар» второй раз обыграл ПАОК со счетом 2:1 и впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Счет в матче открыл автогол Михаилидиса после подачи Смольникова, Эль-Каддури смог отыграть этот мяч, но тут же Кабелла вывел «Краснодар» вперед и лишил греков шансов пройти дальше.

Обзор матча

Первый тайм

ПАОК дал своим лидерам отдохнуть в игре домашнего чемпионата и выставил против «Краснодара» тот же состав, что и неделей ранее. Мурад Мусаев против «Сочи» играл основой. Ходили слухи о повреждениях целого ряда футболистов, в итоге «быки» прибыли в Грецию без Ари и Вандерсона. В составе за неделю произошли три изменения – с первых минут против ПАОКа вышли Уткин, Газинский и Мартынович, отбывший дисквалификацию.

На улицах Салоников в районе стадиона «Тумба» творилось безумие – фанаты кричали, пели и жгли, однако игра проходила без зрителей, что для гостей в Греции безусловный плюс. «Краснодару» в матче против ПАОК было достаточно не проиграть, чтобы впервые в истории попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Для ПАОКа эта игра тоже была исторической – греки также никогда не пробивались в главный турнир Старого Света.

"Краснодар" два раза обыграл ПАОК со счетом 2:1

"Краснодар" два раза обыграл ПАОК со счетом 2:1

Фото: REUTERS

С первых минут греки стали оправдывать статус хозяев поля. ПАОК заработал угловой уже на первой минуте, достаточно много владел мячом, а после потерь мгновенно включал прессинг на всех участках поля. «Краснодар» по началу выглядел сковано, а игроки совершали много мелких ошибок – неточные пасы, необязательные потери, технические помарки.

На 16-й минуте это привело к опаснейшему моменту. Живкович получил мяч на углу штрафной и пробил в дальний угол – спасение Сафонова. Через несколько минут Матвей снова вступил в игру предотвратив угрозу от Эль-Каддури.

К середине тайма «Краснодар» все же получил мяч и попытался соорудить позиционные атаки, однако серьезных вариантов для продвижения вперед не нашел. Эпизодами игру брал на себя Кабелла, его старания привели к желтой карточке для Ингасона.

Первые удары «быков» были из-за пределов штрафной, и если Вильена в створ не попал, то Кабелла заставил Живковича играть кулаками.

30-е минуты встречи могли оказаться для «Краснодара» роковыми. Вильена и Кайо схватили по желтой карточке, а Креспо получил супермомент для удара головой, но он из убойной позиции пробил точно в руки Сафонова, который не двинулся с места.

«Краснодар» играл вторым номером, будто оберегая результат домашнего матча. В первые 45 минут это удалось, хотя моменты у ПАОКа были острее.

Второй тайм

В перерыве тренеры не сделали замен. Команды не форсировали игру, «Краснодар» немного больше проводил времени в атаке и смог заработать два подряд угловых. Правда извлечь выгоды из стандартов «быки» не смогли. ПАОК после этого выдал два момента подряд. Яннулис выдал передачу с фланга в центр вратарской на Пелкаса и чудом он до мяча не дотянулся. А Варела через несколько минут мог стать автором гола после углового, но мяч просвистел мимо створа.

Краснодар выбил ПАОК из Лиги Чемпионов

Краснодар выбил ПАОК из Лиги Чемпионов

Пришло время замен. Мусаев убрал Уткина и отправил в бой Смольникова, а Феррейра ответил двойной заменой выпустив Чолака и новичка из «Барселоны» Муссу Ваге вместо Пелкаса и Креспо.

Бурю эмоций у краснодарских болельщиков вызвало падение Классона в штрафной ПАОКа. Показалось, что на нем фолили, однако свисток Орсато молчал. В ответной атаке уже греческий игрок падал в штрафной «Краснодара» - судья также не отреагировал на эпизод.

Все решилось на 70-х минутах матча

Все решилось на 70-х минутах матча

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гол пришел откуда не ждали. Очередную контратаку «Краснодар» начал силами Кабелла, который увидел свежего Смольникова. Защитник рванул по флангу и отдал передачу в штрафную на Берга, но мяч попал в ноги Михаилидиса, который отправил снаряд в свои ворота. 0:1 и Лига Чемпионов врывалась в Краснодар.

Ответ ПАОКа ждать себя не заставил. Варелу заменил Свидерски, а после штрафного Эль-Каддури пробил головой и сравнял счет – 1:1.

Не успели греки отпраздновать гол, как все их надежды были разбиты усилиями Вильены и Кабелла. Первый пробил издали, после чего мяч попал в штангу, второй успел на добивание и переправил мяч в пустые ворота. «Краснодар» терпел около 70 минут в надежде найти свои шансы и распорядился возможностями на все сто процентов. После матча Мурада Мусаева наверняка упрекнут в слишком оборонительном уклоне матча, но на греческие грабли снова «Краснодар» не наступил, сделав выводы из прошлогоднего фиаско с «Олимпиакосом». А победителей не судят.

«Краснодар» творит историю и выходит в групповой этап Лиги Чемпионов. Жеребьевка уже завтра и впервые в ней примут участие три российских клуба.

Статистика матча ПАОК - Краснодар 30 сентября 2020

Итоговый счет и голы

ПАОК - Краснодар 1:2 (0:0) (По сумме двух матчей 2:4). Голы: Эль-Каддури, 77 - Михаилидис (автогол), 73, Кабелла, 78.

Статистика игроков

ПАОК: Ж. Живкович, Креспо (Ваге, 59), Ингасон, Варела (Свидерски, 76), Михаилидис, А. Живкович, Шваб, Эль-Каддури, Яннулис, Пелкас (Чолак, 59), Цолис.

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес, Уткин (Смольников, 58), Газинский (Камболов, 83), Вильена, Классон, Берг, Кабелла (Сулейманов, 85).

Предупреждения: Ингасон, 24, Пелкас, 37, Эль-Каддури, 90 – Вильена, 33, Кайо, 35.

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

30 сентября. Салоники, Греция. Стадион «Тумба». Без зрителей.

Спорт: ФУТБОЛФК «Краснодар»

Рекомендуемые