Обзор матча Лиги Чемпионов ПАОК – Краснодар 30 сентября 2020 Фото: REUTERS

Это фантастика! «Краснодар» второй раз обыграл ПАОК со счетом 2:1 и впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Счет в матче открыл автогол Михаилидиса после подачи Смольникова, Эль-Каддури смог отыграть этот мяч, но тут же Кабелла вывел «Краснодар» вперед и лишил греков шансов пройти дальше.

Обзор матча

Первый тайм

ПАОК дал своим лидерам отдохнуть в игре домашнего чемпионата и выставил против «Краснодара» тот же состав, что и неделей ранее. Мурад Мусаев против «Сочи» играл основой. Ходили слухи о повреждениях целого ряда футболистов, в итоге «быки» прибыли в Грецию без Ари и Вандерсона. В составе за неделю произошли три изменения – с первых минут против ПАОКа вышли Уткин, Газинский и Мартынович, отбывший дисквалификацию.

На улицах Салоников в районе стадиона «Тумба» творилось безумие – фанаты кричали, пели и жгли, однако игра проходила без зрителей, что для гостей в Греции безусловный плюс. «Краснодару» в матче против ПАОК было достаточно не проиграть, чтобы впервые в истории попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Для ПАОКа эта игра тоже была исторической – греки также никогда не пробивались в главный турнир Старого Света.

"Краснодар" два раза обыграл ПАОК со счетом 2:1 Фото: REUTERS

С первых минут греки стали оправдывать статус хозяев поля. ПАОК заработал угловой уже на первой минуте, достаточно много владел мячом, а после потерь мгновенно включал прессинг на всех участках поля. «Краснодар» по началу выглядел сковано, а игроки совершали много мелких ошибок – неточные пасы, необязательные потери, технические помарки.

На 16-й минуте это привело к опаснейшему моменту. Живкович получил мяч на углу штрафной и пробил в дальний угол – спасение Сафонова. Через несколько минут Матвей снова вступил в игру предотвратив угрозу от Эль-Каддури.

К середине тайма «Краснодар» все же получил мяч и попытался соорудить позиционные атаки, однако серьезных вариантов для продвижения вперед не нашел. Эпизодами игру брал на себя Кабелла, его старания привели к желтой карточке для Ингасона.

Первые удары «быков» были из-за пределов штрафной, и если Вильена в створ не попал, то Кабелла заставил Живковича играть кулаками.

30-е минуты встречи могли оказаться для «Краснодара» роковыми. Вильена и Кайо схватили по желтой карточке, а Креспо получил супермомент для удара головой, но он из убойной позиции пробил точно в руки Сафонова, который не двинулся с места.

«Краснодар» играл вторым номером, будто оберегая результат домашнего матча. В первые 45 минут это удалось, хотя моменты у ПАОКа были острее.

Второй тайм

В перерыве тренеры не сделали замен. Команды не форсировали игру, «Краснодар» немного больше проводил времени в атаке и смог заработать два подряд угловых. Правда извлечь выгоды из стандартов «быки» не смогли. ПАОК после этого выдал два момента подряд. Яннулис выдал передачу с фланга в центр вратарской на Пелкаса и чудом он до мяча не дотянулся. А Варела через несколько минут мог стать автором гола после углового, но мяч просвистел мимо створа.

Краснодар выбил ПАОК из Лиги Чемпионов

Пришло время замен. Мусаев убрал Уткина и отправил в бой Смольникова, а Феррейра ответил двойной заменой выпустив Чолака и новичка из «Барселоны» Муссу Ваге вместо Пелкаса и Креспо.

Бурю эмоций у краснодарских болельщиков вызвало падение Классона в штрафной ПАОКа. Показалось, что на нем фолили, однако свисток Орсато молчал. В ответной атаке уже греческий игрок падал в штрафной «Краснодара» - судья также не отреагировал на эпизод.

Все решилось на 70-х минутах матча Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гол пришел откуда не ждали. Очередную контратаку «Краснодар» начал силами Кабелла, который увидел свежего Смольникова. Защитник рванул по флангу и отдал передачу в штрафную на Берга, но мяч попал в ноги Михаилидиса, который отправил снаряд в свои ворота. 0:1 и Лига Чемпионов врывалась в Краснодар.

Ответ ПАОКа ждать себя не заставил. Варелу заменил Свидерски, а после штрафного Эль-Каддури пробил головой и сравнял счет – 1:1.

Не успели греки отпраздновать гол, как все их надежды были разбиты усилиями Вильены и Кабелла. Первый пробил издали, после чего мяч попал в штангу, второй успел на добивание и переправил мяч в пустые ворота. «Краснодар» терпел около 70 минут в надежде найти свои шансы и распорядился возможностями на все сто процентов. После матча Мурада Мусаева наверняка упрекнут в слишком оборонительном уклоне матча, но на греческие грабли снова «Краснодар» не наступил, сделав выводы из прошлогоднего фиаско с «Олимпиакосом». А победителей не судят.

«Краснодар» творит историю и выходит в групповой этап Лиги Чемпионов. Жеребьевка уже завтра и впервые в ней примут участие три российских клуба.

Статистика матча ПАОК - Краснодар 30 сентября 2020

Итоговый счет и голы

ПАОК - Краснодар 1:2 (0:0) (По сумме двух матчей 2:4). Голы: Эль-Каддури, 77 - Михаилидис (автогол), 73, Кабелла, 78.

Статистика игроков

ПАОК: Ж. Живкович, Креспо (Ваге, 59), Ингасон, Варела (Свидерски, 76), Михаилидис, А. Живкович, Шваб, Эль-Каддури, Яннулис, Пелкас (Чолак, 59), Цолис.

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес, Уткин (Смольников, 58), Газинский (Камболов, 83), Вильена, Классон, Берг, Кабелла (Сулейманов, 85).

Предупреждения: Ингасон, 24, Пелкас, 37, Эль-Каддури, 90 – Вильена, 33, Кайо, 35.

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

30 сентября. Салоники, Греция. Стадион «Тумба». Без зрителей.