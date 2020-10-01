Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 октября 2020: карантин вводить не будут, но режим продлили еще

Карантин не введут
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 2 октября 2020 года. Инфекция продолжает косить жителей региона. За последние сутки госпитали пополнились еще на 99 человек.
Тем не менее губернатор Краснодарского края назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе контролируемой. Вениамин Кондратьев на очередной сессии Заксобрания, открывая ее, высказался и по поводу необходимости введения карантина.
- Предпосылок для новых ограничений я не вижу, - сказал губернатор.
По словам Кондратьева, Краснодарский край пошел по собственному пути во время пандемии. В отличие от многих других регионов Кубань не открыла кинотеатры и футкорты при них.
- Я с детьми ходил в эти заведения, представляю, какие там могут возникнуть очереди, - заявил губернатор.
Между тем, в этот же день, 30 сентября, он подписал постановление и продлении режима повышенной готовности. В регионе по-прежнему действует обязательное требование носить защитные маски в общественных местах и транспорте, а также рекомендована самоизоляция для людей старше 65 лет.
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