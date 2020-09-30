Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе 30 сентября. Данный документ – реакция власти на эпидемиологическую обстановку. Чтобы не допустить ухудшение ситуации по заболеваемости коронавирусом, было принято решение не ослаблять существующие ограничения.

- Опасная инфекция выявлена у 13987 жителей Краснодарского края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 246,4, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона. – За время пандемии 10519 пациентов выздоровели, 278 - умерли.

Напомним, что режим повышенной готовности подразумевает действие масочного режима в многолюдных местах и соблюдение социальной дистанции. По-прежнему под запретом остаются деловые мероприятия, в которых участвуют более 100 человек. Не разрешается на территории региона проводить развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия.

Под особым вниманием группа риска: люди старше 65 лет, хронические больные с патологией органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, диабетом и другими хроническими недугами. Им предписано соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что на курортах Кубани продолжается бархатный сезон. Для властей региона очень важно, чтобы отдых для туристов на Черном море был комфортным и безопасным, поэтому неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной сферы.

Ну, а решение о том, вернется ли карантин в Краснодарский край, принимают краевые власти.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, стоит ли ждать ли ужесточения ограничений из-за коронавируса в Краснодарском крае. В российских регионах готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции.

Постановление главы региона

Постановление главы региона.