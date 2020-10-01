«Купаемся в тазике»: В Краснодаре горячую воду отключили в 220 жилых домах

В Краснодаре горячую воду отключили в 220 жилых домах. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодаре из-за долгов недобросовестных потребителей тысячи жителей остались без горячей воды. Управляющие компании и ТСЖ накопили долги. В итоге, горячее водоснабжение отключили на пороге отопительного сезона. Без горячей воды сегодня сидят 220 жилых домов и 12 детских садов в Фестивальном микрорайоне краевого центра.

28 сентября ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» полностью ограничил подачу газа на котельную ОАО «АТЭК», что на улице Воровского, 180. Причина - задолженность за поставленный газ.

Задолженность управляющих компаний и ТСЖ края перед самым крупным поставщиком тепла и горячей воды за лето достигла 1,3 миллиарда рублей.

- В связи с этим мы не можем оплатить холодную воду, электроэнергию и газ, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в Автономной теплоэнергетической компании.

За долги газовики отключили несколько котельных Краснодара.

- В соответствии с требованиями Правил эксплуатации тепловых энергоустановок, ФЗ № 261 "Об энергосбережении", постановления правительства № 354 "О предоставлении коммунальных услуг" объекты теплопотребления обязательно нужно готовить к зиме, - сообщил директор по сбыту Автономной теплоэнергетической компании Дмитрий Середенко. - Результаты такой подготовки фиксируются соответствующим актом. Его подписывает управляющая компания, тепловики и утверждает поставщик тепла.

По словам коммунальщиков, если хотя бы одной подписи в документе нет, то многоэтажка признается не готовой к зиме. Это значит, что пуск теплоносителя на объект производиться не будет. Для того, чтобы не подвергать себя риску, тепловики рекомендуют кубанцам, которых обслуживают недобросовестные управляющие компании, сменить "хозяйку в доме".

В АТЭК уточнили, что информацию о должниках передают в правоохранительные органы. Результатом проведенных экспертиз финансовой деятельности нескольких управляющих организаций может стать возбуждение уголовных дел за нецелевое расходование денежных средств.

Ситуацию с отключением горячей воды в Фестивальном микрорайоне Краснодара прокомментировали в департаменте городского хозяйства и ТЭК городской мэрии.

- В настоящее время достигнута договорённость между предприятием-поставщиком газа и «АТЭК» о частичной оплате задолженности. В ближайшее время «АТЭК» планирует погасить задолженность, после чего газоснабжение будет восстановлено, - отметил представитель департамента.