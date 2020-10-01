Что изменится в Краснодарском крае 1 октября 2020 года

Что изменится в Краснодарском крае в 1 октября 2020 года. Фото: Юлия БАРАНОВА

С четверга, 1 октября, в Краснодарском крае, как и по всей России, закончат действие некоторые меры поддержки жителей, которые были введены на время пандемии коронавирусной инфекции.

Например, с сегодняшнего дня уже нельзя обратиться за «кредитными каникулами», если из-за карантина доход семьи снизился больше, чем на 30 процентов.

Но это не коснется жителей региона, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию (лишились постоянного места работы и тому подобное). Они могут рассчитывать на ипотечные каникулы (данная программа не имеет отношения к пандемии).

Кроме того, некоторые категории кубанцев лишатся права на пособие по безработице в размере МРОТ. Подать заявку на выплату необходимо было успеть до 1 октября.

Начало второго осеннего месяца открыло новую страницу в жизни автолюбителей. С сегодняшнего больше нельзя получить полис ОСАГО без наличия техосмотра. Теперь существует строгая последовательность: сначала диагностическая карта на автомобиль, а потом уже «автогражданка».

Кроме того, с октября больше нельзя будет продлить «автоматом» срок выплаты субсидий по ЖКХ. Теперь, как и до пандемии коронавируса, необходимо подавать документы раз в полгода, подтверждая право на доплату.

Жители региона ждали середины осени с надеждой. С этого месяца было запланировано проиндексировать оклады нескольким категориям бюджетников, госслужащим и военным. В списке: сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, судьи и другие. Военные пенсионеры тоже ждут небольшого увеличения суммы выплат.

А еще наступивший месяц ударит по рестораторам. С 30 октября курить кальяны запрещено в залах предприятий общепита. Любители теперь смогут насладиться ими только в специализированных заведениях – кальянной.