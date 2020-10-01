На Кубани при пожаре погиб 44-летний мужчина

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В поселке Лермонтово Туапсинского района ранним утром 1 октября произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру "01" Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 06:32. Когда огнеборцы прибыли на место, то обнаружили, что пылает строительный вагончик.

- В тушении принимали участие две единицы техники и семь человек личного состава, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 06:40 огонь был локализован, в 06:45 пожар ликвидирован. В вагончике погиб 44-летний мужчина, сгорел заживо. Следственным отделом по городу Туапсе СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка происшествия.

- В настоящее время на месте продолжает работать следователь, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания, - обратили внимание в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнила, что в ходе поверки будут проведены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

В марте аналогичное ЧП случилось в поселке Агой. «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Туапсинском районе при пожаре в дачном доме погиб мужчина.