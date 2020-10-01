«Молодцы! Это Лига Чемпионов!»: Как футболистов «Краснодара» встречали после греческого триумфа

Мурада Мусаева встретили овациями Фото: аэропорт Краснодар

Самые преданные фанаты «Краснодара» днем 1 октября после бессонной ночи отправились в аэропорт, чтобы встретить команду и поблагодарить ее за историческую победу над ПАОКом.

- Я даже представить себе такого не мог! – говорит болельщик Сергей. – Приехали с сыном, чтобы сказать парням «спасибо» за то, что привезли в наш город Лигу Чемпионов. Хотели бы автограф, но нам сказали, что сегодня не получится.

Рейс Салоники – Краснодар приземлился в кубанской столице в 13:22. К этому моменту у выхода из зала международных авиалиний собралось несколько десятков человек. Мужчины, женщины и дети прихватили с собой шарфики и флаги, на них обратили внимание и совсем далекие от футбола люди.

- «Краснодар» ждете? Молодцы! Привет им от всех нас передайте! – бросил спешащий на свой рейс прохожий.

Сотрудники аэропорта разочаровали охотников за автографами и фотографиями – к футболистам нельзя подходить ближе, чес на два метра, для них отгородили лентой специальный коридор. В команде серьезно относятся к соблюдению коронавирусных ограничений. Заболей кто-то в клубе, можно пропустить несколько игр, а это для «Краснодара» просто немыслимо – в этом сезоне все только начинается.

Через несколько минут из дверей появились первые герои минувшей ночи. Мартынович и Газинский сорвали овации, а болельщики закричали «Молодцы! Молодцы!». Теплее всех приветствовали Мурада Мусаева и вратаря Матвея Сафонова, и не только потому, что они коренные краснодарцы – тренерское чутье одного и уверенность на поле второго внесли значительный вклад в историческую победу.

«Это Лига Чемпионов! Спасибо, пацаны», - кричали около сотни болельщиков.

- Спасибо за поддержку! – из-за маски на лице, слова футболистов были едва слышны. Но широкие улыбки было видно насквозь, футболисты приветствовали всех жестами рук, которые, к слову, были в перчатках.

Чемоданы загружены и клубный автобус под благодарные крики «Спасибо!» и «Молодцы!» отправился в сторону базы «Краснодара». Вечером команда будет следить за жеребьевкой Лиги Чемпионов и узнает, придется ли им играть против Месси, Салаха, а может быть и Роналду.