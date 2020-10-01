«В команде губернатора появились люди, которые уже успели зарекомендовать себя с хорошей стороны»: эксперты о назначениях в администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации региона

Масштабные перестановки произошли в администрации Краснодарского края. Вплоть до 30 сентября все заместители губернатора и руководители министерств работали с приставкой и.о., как того требует законодательство. Еще до официального вступления в должность вновь избранного главы региона Вениамина Кондратьева было заявлено об обновлении команды. Ставку в итоге сделали одновременно на опыт и на молодость. А главное – новички в администрации края – люди, не с улицы, а те, кто уже показал себя в работе. Вениамин Кондратьев с ними уже трудился, и знает, что каждый из себя представляет. То есть это те чиновники, которые «выросли» внутри команды и сумели доказать, что способны добиваться результатов. И строго следуют намеченному губернатором курсу - делают ставку на комфорт кубанцев и улучшение качества жизни. Кроме того, сохраняется тренд на усиление казачества. В регионе, где особенно сильны казачьи традиции, могут трудиться только настоящие патриоты своей малой родины. Поэтому Вениамин Кондратьев поменял вице-губернатора, курирующего это направление, и назначил нового руководителя соответствующего краевого департамента. И теперь их задача - изменить подход внутри, сделать так, чтобы казачья экономика стала, наконец, реальностью не в отдельных районах Кубани, а по всему краю.

После того, как губернатор озвучил имена новых замов, те, в свою очередь, сделали назначения руководителей министерств и департаментов. Что по поводу кадровых решений думают эксперты?

Николай ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, политолог:

- В основном составе - без неожиданностей. Это и понятно, почему нужно избавляться от людей, которые уже показали свою эффективность в работе. Кроме того, за каждым, к примеру, из руководителей министерств — целые отрасли, люди. Менять людей только потому, что появилась такая возможность - контрпродуктивно. Зачисление в команду губернатора — это же не индульгенция на пять лет. Если результата в работе не будет у того или иного министра, начальника или даже зама, то его уволят без всякого сожаления.

Что касается новых кадров в команде губернатора Вениамина Кондратьева, то, тут тоже все логично. Это люди, которые уже показали себя в работе. Например, Игорь Чагаев, молодой и перспективный управленец. На своих плечах он вынес две непростые выборные кампании. За всю историю нашей страны - люди впервые голосовали в период пандемии. И надо сказать, все прошло у нас в регионе спокойно.

Геннадий ПОДЛЕСНЫЙ, Президент «Центра прикладной социологии и политологии»:

- В команде губернатора появились люди, которые уже успели зарекомендовать себя с хорошей стороны. Например, директором департамента внутренней политики Краснодарского края назначили Александра Топалова. Я положительно оцениваю это назначение, поскольку Топалов не просто чиновник. В администрацию он пришел не так давно. Александр Александрович – выходец из общественных структур. Он знает и понимает, чем живут общественные организации, имеет представление о том, чем живет бизнес. В течение длительного времени он занимался различными вопросами, касающимися социальных сетей. Позже у Топалова появилась возможность общения и работы с политическими партиями, общественными организациями. Примерно половина того, что Топалов уже делал и знает, ждет его на новой должности. Из того круга лиц, которые могли быть назначены, Александр Александрович является оптимальным выбором.

Кресло руководителя департамента информационной политики края вместо Владимира Пригоды заняла Галина Жукова. Руководители СМИ характеризуют Галину Александровну, как высокопрофессионального специалиста, знающего свое дело.

Новым главой департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства назначен Василий Воробьев, бывший начальник Центра сопровождения инвестиционных проектов. Это структурное подразделение Фонда развития бизнеса Кубани.

Сергей АРЗАМАЗОВ, директор агропромышленного предприятия:

- В любой структуре есть слабые и сильные стороны. Новые назначения направлены как раз на усиление команды. Губернатор Вениамин Кондратьев принял правильное решение, взяв в команду свежих людей со свежими взглядами, свежими идеями. Без подобных обновлений просто нельзя. Например, нового руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василия Воробьева я знаю с 2018 года. С тех пор меня не покидало ощущение, что парень перерос себя. Да он молодой, но с его интеллектом, с его багажом знаний, с его компетенциями, он абсолютно заслуженно занял эту должность. При своей несгибаемости и целеустремленности, Василий Юрьевич остается прекрасным и обаятельным человеком.

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Из Новоросса я:

- Все логично. Губернатор начал процесс ротации и обновления кадров с краевой власти. Затем подойдет очередь проблемных городских муниципалитетов и руководителей районного звена. На таких постах воспитывать, уговаривать и призывать исправиться никого не нужно. Это не детский сад. Игнорируешь распоряжения руководителя краевой администрации? Тогда тебе предупреждение, друг. В крайнем случае - два. А затем красная карточка - как в футболе. Ибо для этого и существует управление, со своей вертикалью строгого подчинения. То есть мужские игры на свежем воздухе.