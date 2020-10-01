С кем сыграет "Краснодар" в Лиге Чемпионов Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов.

В Женеве проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. «Краснодар», который впервые пробился в основную сетку турнира узнал своих соперников. «Быки» при жеребьевке попали в третью корзину.

«Краснодар» в Лиге Чемпионов сыграет в группе E.

Соперниками «горожан» по квартету в сильнейшем турнире планеты стали: испанская «Севилья», лондонский «Челси» и «Ренн» из Франции.

"Краснодар" попал в группу E Лиги Чемпионов

С «Севильей» «Краснодар» уже играл в еврокубках. На групповом этапе Лиги Европы команды обменялись домашними победами – 2:1 в Краснодаре и 3:0 в Севилье. «Челси» и «Ренном» «горожане» встретятся впервые.

Розыгрыш группового этапа Лиги Чемпионов пройдет с 20 октября по 9 декабря.

«Краснодар» впервые в истории сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов. В раунде плей-офф «горожане» выбили греческий ПАОК.