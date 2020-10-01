Расписание матче ФК Краснодар в Лиге Чемпионов 2020 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Стало известно расписание матчей «Краснодара» на групповом этапе Лиги Чемпионов. Жеребьевка турнира завершилась 1 октября в Женеве. «Быки» при жеребьевке попали в группу E. Соперниками «Краснодара» стали испанская «Севилья», лондонский «Челси» и французский. «Ренном».

Расписание матчей «Краснодара» в Лиге Чемпионов осенью 2020

Тур 1: 20/21 октября

Тур 2: 27/28 октября

Тур 3: 3/4 ноября

Тур 4: 24/25 ноября

Тур 5: 1/2 декабря

Тур 6: 8/9 декабря

«Краснодар» впервые в истории сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов. В раунде плей-офф «горожане» выбили греческий ПАОК.

Точный календарь будет составлен к вечеру пятницы 2 октября.