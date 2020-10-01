«Здравствуйте, я Андрей»: глава минсельхоза края проверил, можно ли попасть на ярмарку выходного дня в Краснодаре

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1 октября губернатор региона Вениамин Кондратьев провел круглый стол с фермерами. На мероприятии поднимались многие насущные вопросы, касающиеся сферы агропромышленного комплекса. Во время общения аграрии, в том числе, пожаловались и на проблемы со сбытом продукции.

Проверить, действительно ли нет мест на ярмарках, в частности в Краснодаре, взялся сам министр сельского хозяйства края Андрей Коробка. Он стал набирать на номера горячих линий прямо на мероприятии, включив громкую связь.

- Подскажите, пожалуйста, я – фермер, хочу попасть на ярмарку выходного дня со своей продукцией, подскажите, как это можно сделать? – дозвонившись по первому номеру, спросил Андрей Васильевич.

- Минуточку, я немножко из другого подразделения, сейчас дам телефончик, - сказал мужской голос на том конце провода и продиктовал другой номер.

Ситуация повторялась подобным образом несколько раз. Министром будто «пасовали» по чиновничьим кабинетам в поисках ответа.

- Здравствуйте, я фермер, хочу подать свою продукцию, - снова пробует добиться внятных разъяснений Андрей Коробка. После этого специалист спрашивает у главы минсельхоза, в каком муниципальном образовании ему хотелось бы «застолбить» место и снова диктует «нужный» номер.

Получилось дозвониться компетентному лицу у Андрея Васильевича только после нескольких неудачных попыток.

- Смотрите, если вы фермер, то нужно приехать по адресу Стасова 107/2 c документами. Но сразу вам говорю, что сейчас по требованию Роспотребнадзора все палатки расположены в 1,5 метрах друг от друга. Поэтому не факт, что вам найдется место, - раскладывает по полочкам один из ответственных за организацию ярмарок Краснодара.

При этом министр настойчиво желает узнать, как попасть фермеру на ярмарку, уточняя, что готов выполнить все требования Роспотребнадзора. На что получает дерзкий ответ: «Так мы не готовы! Я ж объясняю, что вместо 150 мест только половина только стоит».

Завершился разговор поникшим «Понятно», который на выдохе произнес глава минсельхоза, убедившись, что ситуация у фермеров с местами на ярмарке действительно сложная.

После телефонной волокиты губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил департаменту потребсферы совместно с мэрией Краснодара и фермерами отработать все ярмарки.

- Нужно проверить, кто торгует на ярмарках, есть ли там перекупщики. Если да - то такая ситуация недопустима и ее нужно исправлять, приоритет будем отдавать фермерам, у каждого должна быть возможность продавать свою продукцию на нашем внутреннем рынке, - акцентировал Кондратьев.

На замечания главы региона моментально отреагировал мэр Краснодара Евгений Первышов.

- С учетом ограничений Роспотребнадзора ранее давал поручение увеличить количество мест для фермерской торговли. Но вижу, что ответственные лица не до конца могут оперативно довести информацию непосредственно до фермеров, - пояснил глава города.

Также Первышов добавил, что 5 октября на аппаратном совещании подробно разберет эту ситуацию, поручив подготовить детальные схемы всех краснодарских ярмарок с обозначением, кто торгует на каждом месте - фермер, КФХ или ЛПХ, из какого района края.

- Если будет установлено, что торгующие не имеют отношения к фермерам, а являются просто перекупщиками, то к должностным лицам будут применены самые жесткие административные меры, - добавил мэр.