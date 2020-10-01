Мурад Мусаев высказался после жеребьевки «Краснодара» в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев Фото: Анждрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов, где его команда будет выступать впервые в истории. «Краснодар» попал в квартет E и сыграет с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

Специалист отметил, что на этом этапе все соперники высочайшего уровня.

– «Челси» – европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» – действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу обыграл «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции, - сказал Мурад Мусаев.

По словам тренера, «Краснодар» не собирается довольствоваться самим фактом выхода в групповой этап и ставит перед собой новые большие цели.

- Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат, - заверил Мусаев.

Групповой этап Лиги Чемпионов будет разыгран с 20 октября по 9 декабря. Команды проведут по шесть матчей. Две сильнейших из каждой группы попадут в плей-офф турнира.

Поддержать команду на трибунах домашней арены смогут болельщики. УЕФА разрешила присутствие зрителей до 30% от общей вместимости арены.