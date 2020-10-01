Матчи «Краснодара» в Лиге Чемпионов против «Севильи», «Челси» и «Ренна» пройдут со зрителями

Матчи "Краснодара" в Лиге Чемпионов пройдут со зрителями Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Домашние матчи «Краснодара» на групповом этапе Лиги Чемпионов пройдут со зрителями. Такое решение приняли в УЕФА.

- На каждый матч сможет попасть до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений, - сообщают в УЕФА.

При этом матчи не будут проходить в странах, где местные власти наложат запрет на спортивные мероприятия.

«Краснодар» попал в группу E Лиги Чемпионов вместе с «Севильей», «Челси» и «Ренном». Матчи пройдут с 20 октября по 9 декабря. Игры раунда плей-офф против ПАОКа проходили без зрителей. Однако в Краснодарском крае разрешено присутствие до 30% зрителей на арене.

Таким образом, поддержать «Краснодар» на первом в истории групповом этапе Лиги Чемпионов в каждом матче смогут около 11 тысяч болельщиков.

- Все зрители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. В соответствии с требованиями местных властей могут быть введены дополнительные защитные меры - например, обязательное ношение масок, закрывающих нос и рот, - уточнили в УЕФА.