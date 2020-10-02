Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 октября 2020: концерты проходят в пустых залах

Из-за коронавируса концерты проходят в пустых залах. Фото: пресс-службы мэрии Сочи

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 2 октября 2020 года. Опасный недуг продолжает распространятся среди жителей Кубани. За последние сутки болезнь выявлена у 96 человек.

- Возраст заразившихся от 2 до 83 лет, - уточнили в оперштабе региона. – Показатель заболеваемости коронавируса на 100 тысяч населения – 248,1.

В регионе по-прежнему под запретом массовые мероприятия. Поэтому местные учреждения культуры ищут новые формы работы в условиях пандемии.

Так в Сочи в Международный день музыки оркестр «Русский сувенир» выступал в пустом органном зале. Программу, составленную из классических произведений и мелодий народов мира, зрители слушали на улице – перед большим экраном.

– Для нас это, конечно, новый формат, достаточно интересный, потому что все новое всегда интересно. Нам не хватает, честно скажу, живых зрителей, но мы должны нести культуру в массы, мы должны продолжить знакомить наших зрителей с новыми творческими проектами, – отметил дирижер оркестра народных инструментов «Русский сувенир» Григорий Михайлов.

В сети интернет в течение дня были показаны концертные номера выступлений артистов и коллективов Сочинской филармонии и полная версия проекционного музыкально-светового органного шоу «Ночной иллюзион».

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