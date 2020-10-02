Черноморской финансовой компании - 12 лет

Черноморская финансовая компания.
За годы работы компания внесла существенный вклад в развитие строительной отрасли Краснодарского края, возвела сотни тысяч квадратных метров комфортного жилья, офисной и курортной недвижимости.
Сегодня Черноморская финансовая компания - один из ведущих девелоперов региона и ключевой партнер Сбербанка по проектному финансированию и жилищному кредитованию. Уверена, с каждым годом наше сотрудничество будет развиваться и становиться еще более эффективным.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии для реализации новых ярких бизнес-проектов, успехов во всех начинаниях на благо Кубани!
С уважением
Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка.