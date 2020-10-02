Когда в Краснодарском крае закончится бабье лето

Бабье лето в разгаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Кубанью нависло тяжелое осеннее небо, но на улице по-прежнему тепло. Серые тучи напугали жителей края настолько, что они распаковали свои пуховики. Кое-кто даже натянул сапоги.

Однако синоптики говорят, что это точно фальстарт.

Октябрь в Краснодарском крае будет еще теплым. Иногда температура будет достигать 20 градусов выше ноля, но к концу месяца столбики могут опускаться до вполне осенних 5-7 градусов. Примерно в это время и могут включить отопление. Но это не точно, ведь батареи станут теплыми, только если среднесуточная температура несколько дней будет держаться у отметки +8.

- Бабье лето - это очень размытое понятие для Кубани. Сложно сказать, что сейчас оно уже наступило, а потом закончится. У нас и в декабре может быть еще достаточно тепло, - говорят метеорологи.

Примерно наступления самой комфортной поры ждут в ноябре.

- В последний месяц осени возможны теплые «окна» с потеплением до +20. Кстати, в прошлом году на ноябрь в Краснодаре пришлось всего три дня с заморозками, они пришлись на 20-е числа, - продолжают синоптики.

К слову, сегодня, 2 октября, еще действует экстренное предупреждение по непогоде. Однако в субботу, 3 октября, дождь ожидается только местами.

- Никаких заморозков пока не будет. Температура ночью 13…18°, днем 22…27°, в горных районах температура ночью 7…12°, днем 17…22°, в низких горах Сочи до 26°, - прогнозируют в Гидрометцентре.

На побережье Черного моря сейчас царствует настоящий бархатный сезон. Температура воды вполне позволяет купаться.

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