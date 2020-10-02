Стало известно, действительно ли закрывают границу между Кубанью и Ставропольем

Фото: ГИБДД Ставрополья

Сильные ветра, бушующие последние два дня, привели к образованию пылевой бури в Ставропольском крае и Ростовской области. Желтой пеленой затянуло все вокруг, видимость снижалась и на дороге. Также стихия затронула и Кубань.

- На Краснодарский край пыльная буря перекинулась из Ростовской области. Она частично накрыла Новопокровский, Павловский, Крыловской, Кущевский районы, - сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Александр Колесник.

Хотя стихию отнесли к категории «неблагоприятное явление», никаких происшествий она не принесла.

- Заявок в результате пылевой бури в Краснодарском крае не поступало, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным синоптиков, дожди, идущие на территории края, прибьют летающие песчинки в воздухе.

- В основном пыльную бурю в связи с усилением ветра, помимо других районов, которые накрыло частично, могли наблюдать жители Белой Глины. Это все из-за того, что продолжительное время в этом районе не было осадков. На территории края идут дожди, в ближайшие дни на Кубани таких явлений не ожидается, - пояснила «КП» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Специалисты отмечают, что пыль в воздухе может оседать в легких, поэтому в дни, когда сильный ветер поднимает песчинки, лучше на улице находится по минимуму. Также от пыли могут пострадать и автомобили – она способна привести к поломкам.

В Краснодаре после дождей на машинах остается осадок. Фото: КП

Сильная пылевая буря подняла волну обсуждений в соцсетях. Пользователи стали обсуждать информацию о закрытии границы между Краснодарским краем и Ставропольем. Но ни власти, ни сотрудники ГИБДД края о таком решении не сообщали.

- Движение на трассе было затруднено из-за бури. Сотрудники ГИБДД не исключали введение временного ограничения на дороге, даже рассматривали вариант поэтапного сопровождения колонн автотранспорта патрульными автомобилями. Но стихия быстро утихла, и перекрывать проблемные участки не пришлось. Границу не закрывали и не планируют, - пояснили «Комсомолке» правоохранители соседнего региона.