В Краснодаре больше не работают эвакуаторы Фото: krd.ru

В Краснодаре внимательные водители заметили, что с городских улиц исчезли эвакуаторы. Ни в центре, ни в спальных районах машины, припаркованные с нарушением правил дорожного движения, не увозят на штрафстоянку.

Пешеходы жалуются, что машины заполонили тротуары, а водители без опаски паркуются на местах для инвалидов. Второй и даже третий ряд стоянки «под знаком» в центре Краснодара не редкость.

Портал evakuatorinfo.ru, на котором каждый день публиковали госномера эвакуированных с улиц Краснодара автомобилей – пуст. Номер «горячей линии» больше недоступен.

В администрации Краснодара летом 2019-го сообщали, что полномочия по хранению и перемещению задержанного транспорта переданы краевому министерству транспорта и дорожного хозяйства.

- Действительно, примерно с 20-х чисел августа в Краснодаре не эвакуируют транспорт. Дело в том, что нарушение до задержания транспортного средства должны зафиксировать сотрудники полиции, но сейчас этих нарядов нет. По линии министерства никаких препятствий нет, - рассказали корреспонденту «КП-Кубань» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Право на эвакуацию транспорта, если зафиксировано нарушение правил парковки, разыгрывают на торгах. В Краснодаре «расчисткой» улиц занимались несколько фирм и индивидуальных предпринимателей.

- Стоим уже больше месяца, после смены начальника краевого ГИБДД на фиксацию нарушений правил парковки не выделяют экипажи ДПС. Ситуация непростая, сотрудники увольняются, потому что фактически остались без работы, - говорит предприниматель Роман Ильин.

Начальник краевого ГИБДД Александр Капустин ушел в отставку в мае текущего года. С июля на пост назначен полковник Николай Смоляков, возглавлявший с 2010 года ГИБДД Белгородской области.