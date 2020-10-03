Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 октября 2020: оперштаб назвал причину увеличения числа заболевших

Фото пресс-службе мэрии Сочи.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 3 октября 2020 года. За прошедшие 24 часа сохранилась тенденция к увеличению числа заболевших: число заболевших коронавирусом превысило 100 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 14184 человек.

По данным оперативного штаба региона показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 249,9.

В оперштабе по коронавирусу объяснили, почему на Кубани увеличилось число больных. За сутки оно выросло на 101 человека.

- Она ухудшается из-за того, что не соблюдаются элементарные правила безопасности, - заявили в краевом штабе.

В Сочи продолжаются рейды по проверке соблюдения противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Очередной мониторинг выполнения санитарных правил сотрудники департамента курортов и туризма совместно с представителями УВД провели в средствах размещения Центрального района. Проверяли наличие приборов для бесконтактной термометрии и рециркуляторов, а также соблюдение персоналом и гостями масочного режима и социальной дистанции при заселении.

- За лето было составлено около 20 протоколов на администраторов гостиниц за несоблюдение масочного режима. В основном это малые средства размещения. Проверочные мероприятия по соблюдению масочного режима и других рекомендаций Роспотребнадзора проводятся и на предприятиях общественного питания. Мониторинговые группы контролируют также работу природных объектов показа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

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