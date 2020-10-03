«Никто проект не морозил»: Власти Краснодара ответили на критику бизнесмена, который взялся украсить главную городскую елку

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В Краснодаре бизнесмен Александр Кравченко, который взялся украсить главную городскую елку, заявил, что его проект «морозят».

Напомним, что неравнодушный житель краевого центра раскритиковал главную елку города Краснодара и обещал сделать лучше, красочнее и за свой счёт.

- Я не отношусь к категории нытиков, но тут мне хочется кричать, страдать, плакать. Как можно так бездарно украсить главную ёлку Краснодарского края, которая стоит на главной площади города-миллионника? - написал Александр Кравченко на своей странице в Instagram в декабре 2019 года.

Мэрия Краснодара дала добро, чтобы бизнесмен взял установку и украшение символа праздника в центре краевой столицы. Александр Кравченко обещает сделать в разы лучше и за те же деньги - 2 миллиона рублей.

- Я две недели назад связался с представителем администрации, встретился, познакомился и обозначили план действий, - рассказал бизнесмен. - Далее, максимально быстро и тезисно набросал дизайн проект концепции самой елки и инсталяций вокруг нее. Отправил дизайн проект в администрацию и стал ждать. Но прошла уже целая рабочая неделя, и не ответа ни привета.

По словам Александра Кравченко, уже составлен план работ, сметы, готовы эскизники. Но срок изготовления всех инсталляций 45-50 календарных дней. Плюс логистика из других регионов (игрушки, ёлочные украшения, гирлянды).

- Но в администрации опять мороз. Напоминаю, прошла уже рабочая неделя изучения шести листов, а предстоит ещё защита проекта, утверждение и всё остальное, - подчеркнул предприниматель. - В общем и целом, я уже почти дошёл до точки не возврата, после которой я просто не успею ничего реализовать.

В мэрии Краснодара прокомментировали обращения бизнесмена.

- Никто этот проект не отвергал и не "морозил". Напомню, именно мэрия предложила Александру реализовать свои идеи на практике, а не просто критиковать в инстаграме, - обратил внимание представитель пресс-службы городской администрации.

Он уточнил, что главный архитектор Наталья Машталир была на обучении в Сколково и не могла на этой неделе встретиться для обсуждения дизайна.

- В понедельник состоится общая встреча, на которой будет подробно разбираться предложенный проект. Идет нормальный процесс обсуждения и согласования. Просто Александр волнуется, что не успеет. Но никто не собирается срывать сроки, - заключили в пресс-службе.