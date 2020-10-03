Лакшери-пробег: В Сочи собрались любители Lamborghini

Фото: Иван Орлов - vk.com/id124326762

В город-курорт съехались владельцы со своими Lamborghini из разных уголков страны. Несколько машин пригнали из Москвы. У этих парней, как в новой песне Моргернштерна, проблем в выборе между Ламбо или Фера, не возникает. Красоваться суперкарами на дорогах города-курорта мажоры будут несколько дней.

- В Сочи доставили десять Lamborghini. Владельцы пригнали их к побережью на специальных автовозах. Целый день они катались по знаковым местам города. Например, были в Олимпийском парке и на Красной поляне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы Ламбопробега.

Также владельцы суперкаров устроили «лакшери»-пробег, который сняли с воздуха. На видео видно, как все десять машин двигаются в колонне по двум полосам дороги возле Олимпийского парка. Они филигранно плывут по шоссе, соблюдая дистанцию между Lamborghini. Здесь можно увидеть дорогостоящие автомобили разных цветов: белого, красного, зеленого, фиолетового, желтого.

Вот только имена владельцев, пригнавших редкие машины в Сочи, организаторы пробега не называют. В течение двух дней суперкары снова погрузят в автовозы и отправят по домам.

Стоимость

Например, двухдверное купе Lamborghini Aventador, которое тоже участвовало в заезде в Сочи, стоит около 17,5 миллионов рублей, а Lamborghini Huracan можно купить за 13 миллионов. Стоит отметить, что стоимость машины полностью зависит от года и пробега.