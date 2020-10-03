До и после: Жены российских футболистов бесплатно преобразили девушку из Краснодара

Фото "до" и "после" предоставлены "КП" организаторами проекта

Жена нападающий клуба «Краснодар» Ари и супруга полузащитника этой же футбольной команды Юрия Газинского организовали проект под названием «Преображение». Стоит отметить, что Наталья да Силва Ферейра - бьюти эксперт, а Александра Газинская - профессиональный стилист-имиджмейкер.

В Instagram Наталья и Александра устроили конкурсный отбор – выбирали девушку, которая хочет перемен. Взамен дивы пообещали бесплатное преображение. Абонемент в красивую жизнь выиграла 35-летняя краснодарка Ольга.

- Мы выбирали человека, которому, как нам казалось, нужны перемены и внутренние, и внешние. Первая девушка отказалась из-за того, что не хотела красить и стричь волосы. Второй стала Оля, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы проекта.

Фото Ольги до преображения

Весь образ Наташа Ферейра и Саша Газинская оплатили полностью сами. После преображения участница расплакалась, а муж при встрече не узнал.

- Ого, какая ты! – улыбаясь, встретил Ольгу супруг.

В одном из салонов Краснодара специалисты окрасили Ольге волосы, сделали стрижку, маникюр. После этого отвезли девушку в магазин и подобрали вещи. Сапоги, платье, сумка - достались в подарок. А вечер преображений закончился ужином в краснодарском ресторане.

Фото Ольги после преображения

Наталья да Силва Ферейра вспоминает слова благодарности Ольги и ее мужа, которые звучали после преображения, со слезами на глазах.

- Когда нас благодарил еще и муж, было приятно до глубины души. Он сказал, что все хорошие перемены, которые происходят в их семье, отчасти наша заслуга. Рассказал, о том, что у супруги стали гореть глаза, она стала счастливой, и что сам стал смотреть на нее по-другому. Это было настолько искренне, что просто убедились, что все делаем правильно, - растрогалась Наталья.

Наталья и Александра не собираются останавливаться. В ближайшее время на своих страничках они будут выбирать снова ту самую, которую сделают чуточку счастливее.