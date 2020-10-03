Смертность от онкологии в Краснодарском крае снизилась на 13%

На Кубани в онкодиспансерах установлено современное оборудование

У онкологических заболеваний много разновидностей, коварная болезнь длительное время может никак не проявляться. Сегодня в Краснодарском крае существует обширный спектр диагностических методик, способных распознать рак на ранних стадиях. Главное, чтобы каждый человек помнил, что победить болезнь в начале ее развития гораздо проще, чем в запущенной форме.

- На Кубани на учете у специалистов по данным на 1 августа состоит более 191 тысячи онкологических больных. Онкослужба региона оснащена на самом высоком уровне. В нашем арсенале имеются КТ, МРТ, маммографы, УЗИ, ретгенаппараты, флюорографы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минздрава региона.

Эксперты советуют проходить обследование раз в год, даже если вам кажется, что для этого нет никаких предпосылок.

- К сожалению, многие наши граждане игнорируют профилактические возможности, которые предоставляются им: медосмотры на предприятиях, диспансеризацию в поликлиниках, различные онкодиагностические акции. Идут в поликлинику, когда что-то болит. Зная это, в поликлиниках ввели повышение онконастороженности. Теперь, если у терапевта возникает подозрение на наличие у пациента злокачественного новообразования, он направляет больного к специалисту, - пояснили в краевом министерстве здравоохранения.

Стоит отметить, что в нашем регионе работает первая на юге страны онкогенетическая лаборатория. Здесь можно определить наследственную предрасположенность к опухолевым заболеваниям. В 2018 году в краевом окнодиспансере заработали новый цифровой стационарный маммограф, а также второй мобильный маммографический комплекс на базе «КамАЗа». Все это позволяет выявлять рак на ранних стадиях у 60% больных. Всего десять лет назад таких пациентов было 54%.

В частности, улучшить результаты работы помог национальный проект «Здравоохранение».

- За 6 месяцев этого года показатель смертности от злокачественных новообразований в Краснодарском крае снизился на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 181,2 на 100 тысяч населения, - акцентировали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Также онкологи начали организовывать выездные консультационно-диагностические мероприятия во все районы Кубани. К выездам добавились еженедельные осмотры в отдаленных поселках и хуторах, особо нуждающихся в квалифицированной медицинской помощи. Многим ранняя диагностика помогла спасти жизнь.

Несколько раз в неделю в различные населенные пункты края отправляется маммографический комплекс и специалисты для выявления заболеваний молочной железы у женщин. За эти годы было осмотрено около 400 тысяч наших земляков. И многим ранняя диагностика рака помогла спасти жизнь.