Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 октября 2020: количество заболевших перевалило за сотню

Последняя информация по коронавирусу на Кубани по данным на 4 октября. Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 4 октября 2020 года. На Кубани растет количество заболевших коронавирусной. Общее число инфицированных превысило 14 тысяч человек. За прошедшие 24 часа на территории края подтвердилось 106 новых случаев заражения COVID-19. Более сотни зараженных человек выявляют два дня подряд.

В оперштабе по коронавирусу отметили, что количество заболевших растет из-за того, что не соблюдаются правила безопасности. Нужно в общественных местах носить маски и соблюдать дистанцию.

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 3 октября, произошло еще два летальных случая. В настоящее время в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 36 человек, еще четверо – на ЭКМО.

В Краснодаре в связи с сезонностью увеличивается количество ярмарок, теперь их 14. Продукцию в краевой центр привозят фермеры из 35 районов края. За исполнением в местах торговли требований Роспотребнадзора и ветеринарных норм следят специалисты управления сельского хозяйства.

Статистика по коронавирусу в Краснодарском крае по данным на 3 октября. Фото: yandex.ru/covid19

Коронавирус в Анапе 4 октября 2020

В Анапе за последние сутки выявлено восемь случаев опасной инфекции.

Коронавирус в Сочи 4 октября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 13.

Коронавирус в Геленджике 4 октября 2020

В Геленджике за последние 24 часа COVID-19 подтвердился у одного человек.

Коронавирус в Туапсе 4 октября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано.

Коронавирус в Ейске 4 октября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа заболел один человек.

Коронавирус в Горячем Ключе 4 октября 2020

В Горячем Ключе за последние сутки заразилось семь человек.