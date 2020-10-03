Видео вооруженного конфликта с полицейским на Кубани появилось в сети

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Накануне вечером в станице Старощербиновской Краснодарского края было неспокойно. В местном кафе стали спорить между собой посетители. Одну из девушек в перепалке стали толкать и хватать за руки. За ее здоровье и всех рядом находящихся заволновался отец и вызвал на место полицейских.

- Тут неадекватные парни, они на всех бросаются, приезжайте быстрее, - дрожащим голосом заявил в дежурную часть мужчина.

На место выехал наряд. Полицейских недоброжелательно встретили двое молодых парней. Когда стражи порядка попросили дебоширов успокоиться и выйти на улицу, они стали угрожать расправой и представителям власти. А дальше и вовсе пустили в дело руки, один из парней тянулся вырвать боевой пистолет.

- Когда сотрудники потребовали прекратить дебош, один из парней накинулся на одного из полицейских и попытался забрать табельное оружие. После этого страж порядка произвел несколько предупредительных выстрелов, но злоумышленник не отреагировал. Тогда сотрудник полиции выстрел парню в ногу и ранил его, - прокомментировали случившееся «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обоих нарушителей правопорядка задержали. Ими оказались неоднократно ранее судимые местные жители. Полицейские оказали раненому задержанному доврачебную помощь и передали врачам, а второго забрали в отдел.

- В отношении одного из участников конфликта составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Суд назначил ему 15 суток ареста. Второй сейчас находится в больнице, - сообщили «КП»- Кубань» в краевом ГУ МВД РФ.

Также в ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Раненому молодому человеку может грозить до пять лет лишения свободы.