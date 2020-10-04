«Все стояли и смотрели, но никто не помог»: в Сочи мужчина жестоко избил девушку на глазах у толпы парней

Мужчина избил женщину в Сочи. Фото: кадр из видео

ЧП случилось на набережной в центре Адлера. Здесь возле кафе, на улице за зарослями кустарников, мужчина схватил девушку и уволок в сторону, где начал жестоко избивать.

Он таскал несчастную за волосы, пинал ногами и бил кулаками по лицу, а толпа парней до 30 лет стояла неподалеку и наблюдала за всем. Кто-то даже снимал все на мобильник.

Видео это появилось в сети. На кадрах видно, как девушка просит о пощаде, а избивавший ее мужчина требует смотреть на него, а не отворачиваться.

- Смотри на меня, кому сказал, иначе глаза выколю, - угрожает несчастной изверг и бьет ее кулаком по лицу.

Следующий кадр – девушка сидит на асфальте возле нескольких мужчин и просит о помощи.

- Помогите, пожалуйста, - плачет она. Но стоявшие рядом крепкие парни не реагируют.

В МВД Сочи сайту «КП»-Кубань» сообщили, что заявлений ни от кого не поступало.

- Заявлений ни от кого по избиению девушки нет, - говорят в полиции курорта.

Скорее всего, по данному факту полиция Сочи все же начнет проверку.

Кстати, спустя время после того, как видео появилось в сети, кто-то сообщил, что на ролике - муж и жена. Мол, это были семейные разборки и теперь у них все хорошо.