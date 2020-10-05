Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 октября 2020: люди болеют, потому что не носят маски

Данные по коронавирусу в Краснодарском каре на 5 октября 2020 Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 5 октября 2020 года.

Последние несколько дней растет количество заболевших COVID-19.

На прошлой недели больных в день регистрировали больше сотни. А 4 октября инфицированных было меньше ста – 97 человек.

Вообще же, общее число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае превысило 14 тысяч человек. Новых случаев инфекции зафиксировано – 97. Роспотребнадзор продолжает напоминать кубанцам, чтобы носили маски. Но не все соблюдают требования, поэтому и количество заболевших растет.

Не все справляются с заразой, по данным на 5 октября, два человека скончались от коронавируса.

Четверо лежат в тяжелом состоянии на ЭКМО.

Коронавирус в Анапе 5 октября 2020

В Анапе за последние сутки не выявлено случаев опасной инфекции.

Коронавирус в Сочи 5 октября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 5.

Коронавирус в Геленджике 5 октября 2020

В Геленджике за последние 24 часа COVID-19 не подтвердился ни у одного человек.

Коронавирус в Туапсе 5 октября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки пять новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 5 октября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа заболели 4 человека.

Коронавирус в Горячем Ключе 5 октября 2020

В Горячем Ключе за последние сутки не заразились люди.