Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 октября 2020: люди болеют, потому что не носят маски

Данные по коронавирусу в Краснодарском каре на 5 октября 2020
Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 5 октября 2020 года.
Последние несколько дней растет количество заболевших COVID-19.
На прошлой недели больных в день регистрировали больше сотни. А 4 октября инфицированных было меньше ста – 97 человек.
Вообще же, общее число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае превысило 14 тысяч человек. Новых случаев инфекции зафиксировано – 97. Роспотребнадзор продолжает напоминать кубанцам, чтобы носили маски. Но не все соблюдают требования, поэтому и количество заболевших растет.
Не все справляются с заразой, по данным на 5 октября, два человека скончались от коронавируса.
Четверо лежат в тяжелом состоянии на ЭКМО.
Коронавирус в Анапе 5 октября 2020
В Анапе за последние сутки не выявлено случаев опасной инфекции.
Коронавирус в Сочи 5 октября 2020
В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 5.
Коронавирус в Геленджике 5 октября 2020
В Геленджике за последние 24 часа COVID-19 не подтвердился ни у одного человек.
Коронавирус в Туапсе 5 октября 2020
В Туапсинском районе за минувшие сутки пять новых случаев заболевания коронавирусом.
Коронавирус в Ейске 5 октября 2020
В Ейском районе за последние 24 часа заболели 4 человека.
Коронавирус в Горячем Ключе 5 октября 2020
В Горячем Ключе за последние сутки не заразились люди.