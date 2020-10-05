В Краснодаре загорелся долгострой: дым видно из разных районов

Пожар на улице Селезнева в Краснодаре виден из разных районов Фото: ЧП Краснодар

Вечером 5 октября жители Краснодара сообщили о едком черном дыме, который валит из района улицы Ставропольской.

Оказалось, что на крыше многоэтажного долгостроя «Карасуны плюс» на улице Селезнева произошел пожар. Клубы черного дыма видны из разных районов Краснодара.

Очевидцы сообщают, что огонь пытались потушить с помощью строительных кранов, к месту прибыли пожарные расчеты.

- Сообщение в возгорании в строящемся жилом многоквартирном доме по улице Селезнева поступило в 17:02. По прибытию к месту первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание утеплителя на чердаке 24 этажа на площади 25 квадратных метров, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В экстренном ведомстве уточнили, что распространения огня нет. На месте работают 8 единиц техники и 23 человека.

Многоэтажный долгострой «Карасуны плюс» должны были сдать еще в 2016-м году, но после банкротства застройщика работы остановились. В 2018-м у дома на 548 квартир появился новый собственник, сдача была намечена на 2021 год.