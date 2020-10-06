Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 октября 2020: ситуация остается стабильно напряженной

Коронавирус в Краснодарском крае: последние новости на 6 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае на 6 октября 2020 года. Текущую эпидситуацию в регионе оценивают как стабильно напряженную. Новые случаи заболевания фиксируют ежедневно.

За минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 95 жителей Краснодарского края. Среди заболевших 50 женщин и 45 мужчин в возрасте до 83 лет. В их числе 22 ребенка.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 255,1, при среднероссийском значении – 834,6. Лечение от коронавируса в Краснодарском крае получают 3525 человек. За минувшие сутки скончались два человека – жители Сочи 58 и 60 лет, оба страдали гипертонией.

– Выздоровели 10664 пациента. К сожалению, 293 человека спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 30 больных, еще четверо – на ЭКМО, – сообщают в министерстве здравоохранения края.

Коронавирус в Краснодаре на 6 октября 2020

В Краснодаре положительный анализ на COVID-19 получили 40 человек. В инфекционных стационарах краевой столицы продолжают лечение 473 человека.

Коронавирус в Анапе 6 октября 2020

В Анапе за последние сутки нет новых случаев заболевания

Коронавирус в Сочи 6 октября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на пять.

Коронавирус в Геленджике 6 октября 2020

В Геленджике за последние 24 часа COVID-19 диагностирован у троих пациентов.

Коронавирус в Туапсе 6 октября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 6 октября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа заболели четыре человека.

Коронавирус в Горячем Ключе 6 октября 2020

В Горячем Ключе за последние сутки заразились три человека.