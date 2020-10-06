Пользователи соцсетей поражены видео с опасным спуском туристки в море в Сочи

скриншот с видео

В соцсетях появился ролик с сочинского пляжа. На видео туристка в купальнике заходит по крутому волнорезу в море и на прямых ногах скатывается по заиленному скользкому бетону на глубину. При этом девушка вращается вокруг себя, а в конце ее с головой накрывает волна.

Получить травмы при таком опасном спуске в воду были все шансы. Так можно поранить ступни: на пирсах часто встречаются выпуклые камни или мидии, которые могут вонзиться в ногу. Да и при нырянии морскими волнами легко получить травмы от ударов о каменный пирс.

Но очевидцы уверяют – девушка серьезных травм не получила. Даже больше, такие финты она делала неоднократно.

«Удариться головой так можно!», «Просто жесть», «Наверно сноубордистка», «Лапки видимо порезала», «Пятки всмятку», «А если бы упала», - комментируют ролик пользователи сети.

Это не первая экстремалка. На днях в соцтетях обсуждали ролик, на котором девушку, позировавшую на камеру лежа на пирсе, смыло сильной волной в море.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи сняли "феномен бурления". Отдыхающие бороздили морские просторы на моторной лодке в районе пляжа «Морская звезда», как вдруг увидели на поверхности воды большие бульбы. Водитель катера заглушил мотор и сразу же схватил мобильник, чтобы запечатлеть загадочное явление.