Несколько банок с огурцами, две пачки мыла: В Краснодаре воровка унесла «покупки» под облегающим платьем

Девицу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: Типичный Краснодар

Каждая женщина должна иметь маленькое черное платьице, шутят теперь в соцсетях. Дело в том, что на камеры видеонаблюдения в одном из краснодарских магазинов попала удивительная воровка.

Она умудрилась уместить под облегающими одеждами несколько банок с солеными огурцами, две пачки мыла и пару бутылок с соусом.

При этом девицу на кассе никто не разоблачил. А когда пропажа обнаружились, взялись пересматривать видео.

- Она ушла буквально со скромным пакетиком специй, - говорят продавцы магазина. - Ничто не выдало "покупок" под платьем.

Дерзкую девицу просят вернуть награбленное, пока видео с ее данными не передадут в правоохранительные органы.

К слову, рассчитываться за то, что она унесла в лифчике и трусах придется дежурным сотрудникам магазина. Их высчитают из их скромной зарплаты.