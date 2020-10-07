«Такого отношения в больнице я не ожидала»: краснодарский адвокат рассказала о том, как переболела коронавирусом

О том, где заразилась, женщина до сих пор не знает. Фото: instagram.com/advokat_perebiakina

С каждым днем пациентов, поборовших коронавирус, становится все больше. По последним данным, из больниц Кубани выписали уже 10696 человека – их контрольные тесты показали отрицательный результат. В числе тех, кто сумел справиться с коварным недугом, - краснодарский адвокат Валентина Перебякина и ее супруг Сергей. Они подхватили инфекцию в начале сентября.

- Где мы заразились, не знаю. Но в семье первой заболела дочка. Она вернулась из школы, почувствовала недомогание. Позже оказалось, что у нее обычная простуда, которая поддается лечению, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Валентина Перебякина. - А через неделю самочувствие ухудшилось у нас с мужем. Очень угнетенное состояние было, ноги и руки с трудом поднимали. При этом никакого насморка и першения в горле, с обонянием все было в порядке.

Не было у семейной пары и температуры. У Валентины она началась подниматься через сутки после появления первых симптомов, а у Сергея — лишь на третий день. Причем отметки, по словам переболевших, росли стремительно - сильный жар появился буквально за пару часов.

Пока супруги ждали результаты теста на коронавирус, решили сделать еще и компьютерную томографию.

- Было понятно - что-то не так, очень трудно дышать. Как выяснилось, у меня уже 20% легких было поражено. При этом через пару дней, когда сделала повторное КТ, площадь стала еще больше, - вспоминает Валентина Перебякина. - А у мужа легочное поражение так и вовсе 50% было.

По словам Валентины, анализы крови у пациентов брали ежедневно. Фото: instagram.com/advokat_perebiakina

Скорая госпитализировала семейную пару в Краснодарскую инфекционную больницу. Там Валентину и Сергея пришлось разлучить - их положили в разные палаты. Но от условий в медучреждении женщина до сих пор находится под впечатлением.

- Из палат, в которые нас положили, мы не выходили, они были заперты. Но то, как с нами обращались, - это просто невероятно. У нас была специальная кнопка для медсестры. К нам прибегали буквально через минуту после вызова, - продолжает Валентина Перебякина. - Более того, заведующая отделением, как только мы поступили, приходила к нам трижды в день. И каждый раз интересовалась, что нас беспокоит, есть ли боли. Она никогда не торопилась, уделяла каждому пациенту столько времени, сколько необходимо.

С мужем Валентина созванивалась по видеосвязи. Фото: instagram.com/advokat_perebiakina

По словам Валентины, ежедневно у пациентов брали анализы крови. Дело в том, что коронавирус вызывает ее загустение, и важно было отследить момент, чтобы у заболевшего человека не появились тромбы. Потому на основе свежих результатов ежедневно корректировали лечение - подход к каждому был индивидуальный.

Условиями в палате и лечением женщина осталась довольна. Фото: instagram.com/advokat_perebiakina

- У меня, например, из-за коронавируса давление стало низким — порой было 90 на 50. Врачи постоянно следили за показателями. Назначили дополнительный препарат, чтобы справиться с головной болью, - говорит женщина. - Помимо этого мы занимались специальной дыхательной гимнастикой. У нас были стеклянные бутылочки, в которые наливалась обычная вода и вставлялись специальные трубки. Дышим мы носом и выдыхаем воздух через жидкость, таким образом выходит углекислый газ. Нехитрая схема, но очень действенная. В общем, лечение было на высшем уровне!

На 9-е сутки, после того, как Валентина получила два отрицательных теста, ее выписали домой. Ее муж вылечился на 10-й день. Сейчас супругов уже ничего не беспокоит. В общественных местах, несмотря на то, что пара переболела, они надевают маски — неокрепшему организму защита сейчас нужна как никогда. Кроме того, Валентина и Сергей, как и прежде, продолжают делать дыхательную гимнастику и стараются больше ходить на свежем воздухе. А уже со следующей недели планируют вернуться к своей прежней жизни - Валентина вновь начнет бегать, а ее супруг - кататься на велосипеде.

То самое изобретение, которое помогает всем, кто заболел коронавирусом. Фото: instagram.com/advokat_perebiakina

- Когда я попала в больницу, поняла, какое лечение должно быть и как важно не быть для себя доктором. Я искренне не понимаю людей, которые боятся ложиться в больницу или считают это пустой тратой времени, и начинаются заниматься самолечением. Это в корне неправильно, - уверена Валентина. - Так можно себе только навредить!