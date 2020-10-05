Кубанские доктора разработали уникальный метод диагностики рака

Доктор медицинских наук, главный врач Краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов.

Не существует людей, для которых диагноз «рак» не прозвучал бы приговором. Страх и даже паника, скорбь и жалость к себе – все это естественные эмоции в такой ситуации, реакция на сильнейший стресс. Но нельзя надолго поддаваться этим чувствам. Нужно признать, что потребуется много сил, чтобы справиться с недугом, взять себя в руки и начать бороться. А чтобы не потеряться в многообразии противоречивой информации и не тратить время на мифы об онкологии, доктор медицинских наук, главный врач Краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов отвечает на самые наболевшие вопросы читателей «КП».

Как бороться с недугом

Для борьбы с онкологической болезнью обычно используют три подхода, комплексно или отдельно: химиотерапию при раке, хирургическое вмешательство и лучевое облучение. Учитывая возможности нынешней медицины, процент выздоровевших «бывших больных» растет в большинстве групп. Тем не менее, рак не перестал быть коварным и опасным недугом, а борьба с онкологическими заболеваниями становится задачей всего общества.

Сейчас во многих научных центрах идет разработка новых препаратов, с использованием генных технологий, действующих на новые внутриклеточные мишени. Так, например, в московском онкологическом институте им. Герцена идут испытания новых костных имплантатов, полученных с помощью 3D печати. Это когда одновременно с удалением пораженной части кости на ее место вживляется полимерная вставка, «заряженная» нужными препаратами. Там же разработан оригинальный аппарат, получивший название «гомункулус», или «человек-на-чипе». Это микробиореактор, позволяющий на частице раковой ткани, помещенной в специальный чип, выбрать эффективный метод химиотерапии. Не прекращается работа отечественных специалистов и в области иммунотерапии рака. Это лишь малая часть всех исследований в области онкологии.

Центр ядерной медицины

По всей стране успешно функционирует региональная сеть центров ядерной медицины, которая занимается диагностикой в области онкологии, так называемые ПЭТ/КТ. 90% высокоточных исследований проводятся бесплатно по полису ОМС. Метод ПЭТ/КТ сочетает в себе позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, что позволяет диагностировать рак на раннем этапе развития и назначить точное лечение. В рамках проекта у нас в стране действуют два производства радиофармпрепаратов - в Уфе и Ельце, которые оборудованы циклотронными комплексами, лабораториями синтеза радиофармпрепаратов, а также применяется терапевтическая установка радиохирургического лечения «Кибер-нож». К слову, в скором времени центр ядерной медицины ПЭТ/КТ появится и на базе НИИ-ККБ №1.

Дыхание расскажет о здоровье

Научно-исследовательский институт первой краевой в числе тех, кто тоже активно работает в этом направлении. Буквально месяц назад нашу совместную с КубГУ технологию диагностики рака легких отметил Премьер-министр страны Михаил Мишустин Лаборатория клинической диагностики и аналитической токсикологии при Кубанском университете занимается разработкой методов диагностики по выдыхаемому пациентом воздуху. Она проста в применении и не требует установки дорогостоящего оборудования. Пациент выдыхает в специальный пакет, в который вставляется сорбционная трубка. Внутри этой трубки находится сорбент - именно он улавливает маркеры онкологических заболеваний, в частности рака легких. Все это позволяет проводить диагностику среди населения, которое живет в отдаленных городах и селах, где зачастую даже нет томографа.

Мы научились выявлять пациентов с размером опухоли около 1 см. Точность результатов превышает 80% и мы продолжаем работу. Но уже сейчас разработка поможет сохранить миллионы жизней людей, которые просто не замечают, как к ним подкралась болезнь.

Линейный ускоритель на страже здоровья

Ионизирующее излучение (лучевая терапия) применяется для лечения онкологических заболеваний более 100 лет и постоянно совершенствуется. На сегодняшний день, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, более 70% онкологических больных нуждаются в лучевой терапии. Много лет занимаясь онкологией, я высоко ценю значимость этого метода лечения рака.

Фото предоставлено пресс-службой ККБ №1.

В феврале этого года в нашей больнице был запущен современный линейный ускоритель. Он позволяет лечить практически любой вид рака, чувствительный к лучевой терапии. Этот вид помощи жители Краснодарского края могут получать в рамках системы обязательного медицинского страхования, т.е. совершенно бесплатно для пациента. Потребность в лучевой терапии была столь велика, что за 2 месяца мы вышли на максимальную его загрузку. Считается, что пропускная способность линейного ускорителя – 450-500 пациентов в год. За 7 месяцев работы нашего аппарата на нем было пролечено более 220 больных. Из них 30% - пациенты с раком легкого и его метастазами. Почти 22% из тех, кто получает лучевую терапию в НИИ-ККБ№1 – это больные раком пищеварительной системы. Более 18% пролеченных составляют люди, страдающие злокачественными новообразованиями головного мозга.

Мы продолжаем совершенствовать нашу службу лучевой терапии. До конца этого года планируем оснастить ускоритель оборудованием для проведения стереотаксического лучевого лечения, что позволит прицельно воздействовать на небольшие опухоли. Этот метод пока в Краснодарском крае не используется. После его применения жителям края не нужно будет уезжать за данным видом лечения в другие регионы.

Лучевая терапия помогает не только тем, кто страдает от рака. Около 10% больных, получающих лучевое лечение у нас - пациенты с доброкачественными новообразованиями

Высокая эффективность и загруженность нашего аппарата диктует нам дальнейший вектор развития – необходимость второго ускорителя. Всего 7 месяцев работы, и уже начала формироваться очередь пациентов для прохождения лучевой терапии, а это недопустимо. Ведь для человека с онкологией фактор времени – это зачастую фактор жизни.

Рак груди: полное излечение возможно

Этот вид рака занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин, как в мире, так и в России. Однако он хорошо поддается лечению, если «поймать» болезнь на ранней стадии. Главное - вовремя проходить профилактическую диагностику: делать маммографию один-два раза в год после 50 лет и УЗИ до наступления этого возраста. Стоит помнить, что «пойманный» на начальной стадии рак молочной железы излечим в 80–90% случаев.

Фото предоставлено пресс-службой ККБ №1.

В НИИ-ККБ №1 операции по удалению злокачественных поражений тканей молочной железы мы не проводим, но регулярно приглашаем специалистов разного профиля, в том числе и онкологов, которые проводят показательные операции на молочной железе. Это необходимо прежде всего для обучения, обмена опытом. Нашу больницу посетил заместитель директора по научной работе НИИ КиЭР Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, директор Ассоциации онкологов России, член Американского общества по брахитерапии Александр Петровский. Это один из лучших специалистов страны.

Сейчас хирургия переживает революционные изменения в подходах к лечению рака молочной железы. Онкологи всего мира говорят о том, что нужно выполнять органосохраняющие операции, а в лечении патологии использовать комплексный подход. Но для получения хорошего результата нужно стремиться к обнаружению рака молочной железы на ранней стадии. В этом случае речь идет о совсем другом качестве жизни и возможности полного избавления от болезни.

Коронавирус и рак

Люди с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска, для них COVID-19 особенно опасен. Из-за ослабленного иммунитета они легче заражаются, и у них болезнь чаще протекает в тяжелой форме и приводит к опасным для жизни осложнениям.

Фото предоставлено пресс-службой ККБ №1.

Согласно международным рекомендациям, все специфическое противоопухолевое лечение у онкологических и гематологических пациентов с COVID-19 приостанавливается, включая таргетную терапию и химиотерапию. Лечение возобновляется, только когда тест на COVID-19 будет отрицательным. При этом остаточный характер заболевания не является противопоказанием к химеотерапии.

Пациент, который уже полностью прошел полагающееся лечение, тоже не должен расслабляться.

Однозначно, нахождение дома и соблюдение всех эпидемиологических правил - лучшая мера для предотвращения больших проблем.

Отмечу, что в разгар коронавируса прием онкологических пациентов и пациентов с подозрением на опухоль больница не останавливала. Потоки пациентов разделены таким образом, что риски подхватить какое-нибудь заболевания от «соседа по очереди» сведены к минимуму.