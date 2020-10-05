Восточный обход в Краснодаре отремонтируют к 7 октября

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Одну из главных проблем последних дней – скопление многокилометровых заторов на Восточном обходе Краснодара – обсудили на совещании в администрации города. Водители томятся в пробках по несколько часов из-за ремонта магистрали. Чинить дорогу начали 29 сентября.

- Менять асфальт на данном участке начали после разрушения из-за интенсивного движения на данном участке и плохой гидроизоляции. Но в связи с работами на федеральной дороге образовалась сложная дорожная ситуация. Поступает шквал обращений жителей города. В заторы попадают школьные автобусы с детьми, машины скорой помощи и другие экстренные службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Машины растягиваются в огромные заторы из-за временного сужения дороги в месте ремонтных работ. Их ведут в два этапа. Сначала асфальт обновляют на одной полосе, затем на другой.

- В настоящее время, чтобы снизить нагрузку, на участке ситуацию контролируют два экипажа ДПС. Сотрудники ГИБДД дежурят на развязке в поселок Знаменский и на улице Уральской. На перекрестках планируется увеличить количество личного состава, — пояснил на планерке в мэрии командир ОБ ДПС ГИБДД УВМД по Краснодару Евгений Овчинников.

Также командир батальона ДПС добавил, что полностью восстановить движение и закончить ремонт на Восточном обходе планируется закончить к 7 октября. А пока автомобилистам необходимо искать альтернативные пути объезда этого участка.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что ситуация на Восточном обходе осложняется тем, что «Яндекс.навигатор» показывает водителям именно этот путь для движения. Глава города поручил связаться с предствавителями сервиса и попросить перебросить маршрут на Западный обход, чтобы частично снять напряженность.