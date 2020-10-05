Мурад Мусаев объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Динамо» после выхода в групповой этап Лиги Чемпионов

Мурад Мусаев - главный тренер "Краснодара" Фото: ФК Краснодар

Главный тренер ФК «Краснодар» рассказал, почему его команда проиграла московскому «Динамо» в выездном матче Российской премьер-лиги. Матч 10 тура завершился со счетом 2:0.

— Для нас это была трудная игра, мы не могли рассчитывать на ряд игроков. Мы находимся в непростом графике с ограниченной обоймой. Я понимал, что мы должны проявить максимальную дисциплину и быть терпеливыми. Если бы мы вошли во второй тайм с равным счетом, думаю, у нас было бы больше моментов. Но мы пропустили и были вынуждены открываться, искать счастья у чужих ворот. Соперник любит играть на быстрых атаках, поэтому они нас поймали в первый раз. Дальше было сложно отыграться. Не было ни ресурсов ни сил, - прокомментировал исход встречи Мурад Мусаев.

Впереди у клубов пауза на игры сборных, «Краснодар» на это время отпустит в национальные команды многих игроков, поэтому тренировочный процесс будет сложным в организации из-за того, что игроки молодежных команд будут заняты в своих турнирах.

- Полноценного тренировочного процесса не получится, будем делать ставку на индивидуальные тренировки, - сказал Мусаев.

Главный тренер «Краснодара» добавил, что команда может усилиться одним игроком.

- Возможно, к нам добавится еще один футболист в это трансферное окно, - отметил наставник.

Трансферное окно в России закроется 17 октября, однако заявлять игроков для участия в еврокубках можно до 6 октября.