Группа компаний «ЮгСтройИнвест» сдала 4 миллиона квадратных метров жилья

ГК "ЮСИ"

4 миллиона квадратных метров сданного жилья - знаковая цифра не только для застройщика, но и для всего строительного рынка юга России. За 17 лет работы лидер отрасли «ЮгСтройИнвест» построила и сдала рекордное количество жилья. Современные микрорайоны с развитой социальной инфраструктурой, уникальное благоустройство и комфортные квартиры - в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону «ЮгСтройИнвест» реализует современные проекты комплексной застройки.

ГК "ЮСИ"

«4 миллиона квадратных метров жилья - это не просто цифра. За этим достижением стоит труд всего коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест». Хочу от всей души поблагодарить команду ЮСИ за работу. Отдельные слова благодарности - нашим дольщикам. Спасибо вам за доверие, за то, что выбираете «ЮгСтройИнвест», - отмечает Юрий Иванов, генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест». - Для нас это очень важно. Мы стараемся, чтобы вам было удобно жить в наших микрорайонах.

ГК "ЮСИ"

«ЮгСтройИнвест» постоянно развивается. Компания осваивает новые регионы, внедряет современные технологии. Мы всегда предлагаем клиентам комфортное и доступное жилье. И, конечно, особое внимание уделяем возведению социальных объектов и созданию комфортной городской среды».

ГК "ЮСИ"

За последние несколько лет «ЮгСтройИнвест» серьезно нарастил объемы как текущего строительства, так и сданного жилья. Ежегодно компания вводит в эксплуатацию до 500 тысяч квадратных метров жилой площади. Знаковая отметка - 4-миллионный квадратный метр пришлась на 29 литер в микрорайоне «Губернский» кубанской столицы. Особенное благоустройство, современный парк качелей во дворе, дизайнерская отделка холлов, большая школа и детский сад в двух шагах от дома - встретили новоселов в новом доме.

ГК «ЮгСтройИнвест» также уделяет особое внимание строительству социальной инфраструктуры. Компания построила 17 социальных объектов - 4 школы и 13 детских садов. Всего же за 17 лет работы «ЮгСтройИнвест» введено в эксплуатацию 189 домов. Застройщик одним из первых в стране перешел на работу в условиях проектного финансирования, и в этом году сдал первый на юге России многоквартирный дом, построенный с использованием счетов эскроу. В настоящее время компания входит в ТОП-3 ведущих застройщиков России и занимает первое место по количеству заключенных эскроу-счетов.

Застройщик ООО «Строительное управление - 6 «ЮгСтройИнвест-Кубань», с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://mkr-gubernskiy.ru