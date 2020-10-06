В Анапе дайвер-колясочник помог спасти человека, который тонул в море

Никита Ванков. Фото: @nikvankov

В Анапе парадайвер-колясочник помог спасти человека, который тонул в море.

Инцидент произошел на 28-м причале бухты города-курорта. Течение отнесло молодого человека далеко от берега, и он стал тонуть. На выручку ему бросились двое, но они никак не могли справиться с буксировкой утопающего, силы были на исходе.

По счастливому стечению обстоятельств на пирсе в этот момент оказался Никита Ванков - первый в России парадайвер, получивший сертификат здорового человека по дайвингу. Он немедленно прыгнул в воду.

- Никогда в жизни и подумать не мог, что окажусь в прямой ситуации спасения человека, - признался Никита Ванков. - Эмоции еще не остыли, и считаю важно показывать подобные ситуации, для веры людей в людей .

В тот день Никита участвовал в съемках документального фильма на причале и увидел, как двое парней пытаются спасти третьего. Пострадавший уже еле дышит.

- Я начинаю им кричать как правильно его транспортировать до берега (спасению я научился на даи винге). Они слушают меня и выполняют все действия, но сил у них у самих не осталось, - рассказывает подробности парадайвер. – Тогда снимаю одежду и прыгаю к ним, начинаем тащить его к берегу по очереди, и контролирую уже всю ситуацию из воды.

Наконец вдали показался катер. Парня вытащили. В этот момент у второго спасателя как раз начались судороги, так что помощь подоспела вовремя.

- Когда-то на этом причале 13 лет назад я полз и повторял: «Я буду жить, я буду жить». А теперь спасал там же человека, - заключил парадайвер.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Никита Ванков - инвалид первой группы. Несмотря на это, он ездит на автомобиле, занимается спортивным плаванием и дайвингом. 4 мая 2007 года он совершил свой трагический прыжок с моста, где была большая высота, но маленькая глубина. Никита вошел головой в дно - получил черепно-мозговую травму, перелом шеи в трех местах. Врачи уверяли, что парень останется «овощем». Но вопреки их прогнозам он живет полноценной жизнью.