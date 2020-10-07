Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 октября 2020: будет ли вторая волна инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 7 октября 2020
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий
Ежедневно больных фиксируют больше сотни, специалисты говорят, потому, что они не носили масок

Ежедневно больных фиксируют больше сотни, специалисты говорят, потому, что они не носили масок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае на 7 октября 2020 года. Эпидемиологическая ситуация в регионе напряженная. Ежедневно статистика фиксирует под сотню заболевших. Однако в Роспотребнадзоре не прогнозирует волновое развитие ситуации.

По-прежнему процент тех, кто носит маски в транспорте и других общественных местах крайне мал.

Между тем, замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная именно этим объясняет нескончаемый поток больных коронавирусом.

- Носили бы маски, мыли руки, не собирались толпами, глядишь, и победили бы грозную инфекцию, - говорит она «КП» - Кубань».

В изоляции сейчас убедительно просят, закрепив это законодательно, сидеть только тех, кто такую встречу с вирусом вряд ли выдержит. И это тоже уже практически выверено. Умирают от COVID-19 люди преклонного возраста с «букетом» хронических болячек.

Режим повышенной готовности действует в Краснодарском крае до 18 октября.

Коронавирус в Краснодаре на 6 октября 2020

В Краснодаре положительный анализ на COVID-19 получили 41 человек.

Коронавирус в Анапе 6 октября 2020

В Анапе за последние сутки один новый случай заболевания

Коронавирус в Сочи 6 октября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на восемь.

Коронавирус в Геленджике 6 октября 2020

В Геленджике за последние 24 часа COVID-19 диагностирован у троих пациентов.

Коронавирус в Туапсе 6 октября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки диагноз подтвердился у четырех человек.

Коронавирус в Ейске 6 октября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа заболели два человека.

Коронавирус в Горячем Ключе 6 октября 2020

В Горячем Ключе за последние сутки заразились четыре человека.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Краснодарском крае 2020: последние новости

Рекомендуемые