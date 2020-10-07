Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 октября 2020: будет ли вторая волна инфекции

Ежедневно больных фиксируют больше сотни, специалисты говорят, потому, что они не носили масок Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае на 7 октября 2020 года. Эпидемиологическая ситуация в регионе напряженная. Ежедневно статистика фиксирует под сотню заболевших. Однако в Роспотребнадзоре не прогнозирует волновое развитие ситуации.

По-прежнему процент тех, кто носит маски в транспорте и других общественных местах крайне мал.

Между тем, замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная именно этим объясняет нескончаемый поток больных коронавирусом.

- Носили бы маски, мыли руки, не собирались толпами, глядишь, и победили бы грозную инфекцию, - говорит она «КП» - Кубань».

В изоляции сейчас убедительно просят, закрепив это законодательно, сидеть только тех, кто такую встречу с вирусом вряд ли выдержит. И это тоже уже практически выверено. Умирают от COVID-19 люди преклонного возраста с «букетом» хронических болячек.

Режим повышенной готовности действует в Краснодарском крае до 18 октября.

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