Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 октября 2020: будет ли вторая волна инфекции

Ежедневно больных фиксируют больше сотни, специалисты говорят, потому, что они не носили масок
Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае на 7 октября 2020 года. Эпидемиологическая ситуация в регионе напряженная. Ежедневно статистика фиксирует под сотню заболевших. Однако в Роспотребнадзоре не прогнозирует волновое развитие ситуации.
По-прежнему процент тех, кто носит маски в транспорте и других общественных местах крайне мал.
Между тем, замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная именно этим объясняет нескончаемый поток больных коронавирусом.
- Носили бы маски, мыли руки, не собирались толпами, глядишь, и победили бы грозную инфекцию, - говорит она «КП» - Кубань».
В изоляции сейчас убедительно просят, закрепив это законодательно, сидеть только тех, кто такую встречу с вирусом вряд ли выдержит. И это тоже уже практически выверено. Умирают от COVID-19 люди преклонного возраста с «букетом» хронических болячек.
Режим повышенной готовности действует в Краснодарском крае до 18 октября.
Коронавирус в Краснодаре на 6 октября 2020
В Краснодаре положительный анализ на COVID-19 получили 41 человек.
Коронавирус в Анапе 6 октября 2020
В Анапе за последние сутки один новый случай заболевания
Коронавирус в Сочи 6 октября 2020
В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на восемь.
Коронавирус в Геленджике 6 октября 2020
В Геленджике за последние 24 часа COVID-19 диагностирован у троих пациентов.
Коронавирус в Туапсе 6 октября 2020
В Туапсинском районе за минувшие сутки диагноз подтвердился у четырех человек.
Коронавирус в Ейске 6 октября 2020
В Ейском районе за последние 24 часа заболели два человека.
Коронавирус в Горячем Ключе 6 октября 2020
В Горячем Ключе за последние сутки заразились четыре человека.