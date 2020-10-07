Родственники сбитого судьей парня в Краснодаре обратились к Бастрыкину в открытом письме

Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский после ДТП. Фото предоставлено родственниками погибшего

В Краснодаре продолжается расследование уголовного дела по факту резонансного ДТП, после которого погиб 29-летний Данил Юханов. Все произошло 7 апреля, когда молодой мужчина на велосипеде ехал по одной из городских улиц и в него врезался судейский автомобиль.

Свидетели драмы вызвали тогда полицейских и скорую. Они же, к счастью, запомнили номера машины. От "крузака" на месте аварии остались следы - накладка с правого зеркала и подкрылок. Трагедия попала на уличные камеры видеонаблюдения. Когда через некоторое время на другой улице полицейские остановили-таки удравшего с места ДТП водителя, узнали в нем судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского.

Однако уголовное дело было возбуждено только после смерти парня через 5 месяцев, а судья, сидевший в тот день за рулем, числится сейчас лишь свидетелем смертельной аварии.

- Уважаемый Александр Иванович! Вынужден обратиться к Вам публично, поскольку запросы, направленные на Ваше имя в Следственный комитет РФ, остаются без ответа – а правосудие в деле, о котором идет речь, очевидно невозможно без Вашего прямого вмешательства, - обращается к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину адвокат семьи Алексей Иванов. - 7 апреля 2020 года в Краснодаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Органами следствия официально зафиксировано, что наезд на велосипедиста Данила Юханова произошел с участием автомобиля марки TOYOTA LAND CRUISER, за рулем которого находился Юрий Захарчевский, который скрылся с места ДТП и был обнаружен позднее. В настоящий момент Юрий Захарчевский занимает должность судьи Краснодарского краевого суда. Произошедшее ДТП стало настоящей трагедией для семьи Данилы Юханова. Несмотря на титанические усилия врачей по возвращению к жизни пострадавшего и множество проведенных операций, спустя несколько месяцев он скончался от полученных травм в больнице, оставив сиротами беременную жену и маленького сына.

По словам адвоката, Юрий Захарчевский своего нахождения за рулем транспортного средства в момент ДТП не отрицал. Тем более, что это было бы бессмысленно, авария попала на видеокамеры наружного наблюдения.

- Однако, несмотря на всю очевидность произошедшего и необходимость возбуждения уголовного дела для проведения полноценного расследования, на протяжении 4-х месяцев следователем ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю В. С. Бойко были вынесены четыре постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по незамысловатым основаниям – «в связи с отсутствием согласия квалификационной коллегии судей», - продолжает адвокат. - Такая мотивировка отказа в возбуждении уголовного дела вызывает вопросы сама по себе, но, если прибавить к ней тот факт, что никаких запросов в квалификационную коллегию судей следствие принципиально не делало – становится очевидно, что задачи действительно разобраться в произошедшем оно перед собой не ставило. 5 месяцев близкие боролись за жизнь и здоровье Данила, обивая пороги больниц и врачебных кабинетов в отчаянных попытках заручиться надеждой на спасение их сына, мужа и отца. Следствие же все это время топталось на месте, отмахиваясь однотипными отказами по формально-бюрократическим признакам. Чем бы ни было вызвано такое отношение к делу: близорукостью, непрофессионализмом или подобострастием перед высоким чином, но по отношению к семье Юхановых его сложно расценить иначе, чем форменное издевательство. Нет сомнений, что оно могло бы продолжаться и дальше, до бесконечности, но 22 августа Данил умер.

Только после этого, говорит адвокат, материалы проверки срочно передали из СУ СК РФ по Краснодарскому краю в районный отдел полиции, где 11 сентября наконец появилось постановление о возбуждении уголовного дела .

- А наше «свежее» уголовное дело сразу же направилось обратно туда, откуда пришло – в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, - пишет Иванов. - Уважаемый Александр Иванович, Колумб, совершивший кругосветное путешествие, делал это осознанно и преследовал благородную цель, а его вояж привел к открытию нового континента. Но зачем и для чего понадобился такой круговорот уголовного дела, и какую цель преследовали Ваши подчиненные, гоняя по инстанциям его материалы? Как юристы мы с Вами прекрасно понимаем, что даже полученное в итоге постановление о возбуждении уголовного дела не может оправдать такого длительного бездействия следственных органов. И уж тем более никак невозможно ни оправдать, ни объяснить, почему вместо возбуждения уголовного дела в отношении виновного лица и проведения объективного и беспристрастного расследования – мы получили дело по факту совершения преступления «неустановленным лицом», в котором Юрий Захарчевский проходит в качестве свидетеля! Одной из главных задач СК является защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений и обеспечение им доступа к правосудию. А это требует полного выяснения органами предварительного расследования всех обстоятельств уголовного дела без оглядки на статус и положение его участников. Согласитесь, 5 месяцев тотального бездействия, ни одного запроса на согласие Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации о возбуждении уголовного дела в отношении судьи (с одновременным вынесением 4-х постановлений об отказе в связи с отсутствием этого согласия) – сложно назвать реальной работой следствия по установлению обстоятельств трагедии, унесшей жизнь человека. А последующее возбуждение уголовного дела по факту ДТП «с участием автомобиля, принадлежащего судье краевого суда», но не в отношении этого судьи (чьи фото в автомобиле сразу после ДТП есть в распоряжении следователя) и вовсе умножают на ноль надежду близких Данила Юханова на объективное расследование.

Ситуация усугубляется тем, гласит Открытое письмо, что Юрий Захарчевский до сих пор даже не отстранен от своей должности, которая дает ему фактически неограниченный доступ к делу.

Родственники Данила опасаются, что оставаясь на своем месте, судья Захарчевский будет пытаться влиять на ход расследования, оказывать давление на свидетелей и очевидцев ДТП, влиять на решения должностных лиц, находящихся от него в служебной зависимости.

- Уважаемый Александр Иванович, мне неизвестны случаи привлечения к уголовной ответственности за ДТП судей краевого суда в Краснодарском крае. Беспрецедентность этого дела, а также явное замешательство работников следственных органов, которое у них вызывает сама необходимость его возбуждения, заставляют меня публично выразить свою обеспокоенность и просить Вашего непосредственного внимания к расследованию.

Поэтому прошу Вас взять расследование дела под личный контроль, получить согласие Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации для возбуждения уголовного дела в отношении действующего судьи краевого суда, а в целях обеспечения объективности расследования передать дело в вышестоящий следственный орган, - заключает адвокат семьи Юхановых Алексей Иванов.

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