Пандемия в разгаре, но никого не пугает: на горнолыжных курортах Сочи образовались гигантские очереди из туристов

Желающих прокатиться на фуникулере столько же, сколько и пару месяцев назад. Фото: Юлия БАРАНОВА

Ажиотаж в Сочи не спадает. Пляжи переполнены, а у подъемников на горнолыжных курортах Красной Поляны аншлаг. Гигантские очереди из людей собираются буквально с первых минут открытия канатной дороги. Несмотря на то, что кабину загружают по полной (на 8 человек), скорость движения фуникулера не позволяет быстро доставить до место назначения всех людей. Но туристов, кажется, это не смущает - они готовы простоять в очереди и 30 минут, и даже час.

Желающих прокатиться на фуникулере столько же, сколько и пару месяцев назад. Судя по свежим снимкам, очередь тянется длинным шлейфом на пару сотен метров так же, как в августе, правда, пейзажи стали осенними. Это одна из причин, почему туристы рвутся в горы. Виды здесь в любое время шикарные, но особенно эффектные фотографии получаются именно в октябре, когда листва создает непередаваемый антураж.

Люди готовы стоять в очередях, чтобы прокатиться на канатке. Фото: Юлия БАРАНОВА

Повезло отпускникам и с погодой. На Красной Поляне - 22 градуса тепла. На вершине тоже ни облачка, правда, температура чуть ниже. На высоте 1600 метров — 13 градусов, добравшись до 2320 метров нужно утеплиться посильнее — там +11.

Но самое главное, что в горах штиль. Хотя даже если ветер и поднимется, это не помешает туристам насладиться поездкой в фуникулере. Во-первых, потому что кабины закрыты, во-вторых, существуют федеральные нормы и правила безопасности подобных объектов. Например, допустимая скорость ветра, при которой может работать канатная дорога около 15 м/с.

Гигантские очереди из людей собираются буквально с первых минут открытия канатной дороги. Фото: Юлия БАРАНОВА

НА ЗАМЕТКУ

Тем временем эпидемиологи вновь и вновь просят туристов сильно не расслабляться на отдыхе. Цифры заболевших медленно, но верно ползут вверх в статистиках по всей стране. Власти и санитарные врачи просят надевать средства защиты в общественных местах и соблюдать дистанцию. Напомним, что за нарушение (вновь актуального!) масочного режима наказывают.

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