Отопительный сезон в Краснодаре 2020: стало известно, когда включат батареи

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на то, что температура воздуха днем в Краснодаре все еще высокая, - 24-26 градусов тепла, ночи уже стали холодными. Кому-то сон в комнате со свежим воздухом нравится, а кто-то укутывается в теплые пледы, чтобы не замерзнуть. Но, безусловно, всех жителей города интересует вопрос, когда стартует отопительный сезон в Краснодаре 2020.

КОГДА ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ В ДОМАХ

По техническим нормам, решение о начале отопительного сезона принимают муниципалитеты, если среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов и ниже в течение пяти дней. Впрочем, это скорее рекомендация. И при желании власти могут пустить тепло в любой момент, если этого требует ситуация.

- Предварительная дата включения отопления в домах краснодарцев - 12 октября, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» коммунальщики.

Стоит сказать, что отопление включают, как только коммунальщики получают паспорт готовности. Документ выдают, когда завершатся все подготовительные работы. Краснодар еще в конце сентября вышел на финишную прямую. Проведены 12 межведомственных комиссий, рассмотрены и подготовка социальной сферы, и все предприятия, которые оказывают услуги в отопительный сезон.

- На предприятиях ЖКХ имеется аварийный запас, укомплектованы бригады, - сообщал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый. - На предприятиях подготовлены 33 дизель-генератора, в муниципальной Службе спасения подготовлены 44 генератора, которые можно будет использовать в случае отключения электроэнергии.

Процесс подключения дома к теплу — тоже процесс не быстрый. Заполнение системы может продлиться в течение трех дней. Точный срок зависит от того, на каком расстоянии от теплоисточника находится помещение.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО

1 июля поднялись расценки на большую часть коммунальных услуг, но тариф на тепловую энергию, которую используют для отопления и горячего водоснабжения в домах краснодарцев,остался на том же уровне. За 1 гигакалорию мы, как и прежде, будем платить 2072,66 рублей, если вас обслуживает «Автономная теплоэнергетическая компания» - филиал «Краснодартеплоэнерго». Такой тариф будет действовать минимум до 1 января 2021 года.