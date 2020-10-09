ТОП-7 приложений для смартфона краснодарского школьника

Фото: OLScher.

Поколение современных детей не представляет жизни без интернета, а телефон и вовсе становится лучшим другом подростка. Как бы родители ни пытались ограничить доступ ко всемирной паутине, которая таит в себе и знания со знаком плюс и информацию с обратным действием, реальность этого просто не допустит. Поэтому стоит задуматься: как обратить условное зло в безусловную пользу и научить смартфон работать на образование вашего ребенка?

Родителям нужно выбрать полезные приложения для учебы и спорта. Фото: com-lf.ru

Важно знать, что большинство сервисов имеет ограничения по возрасту, например, в том же YouTube легко настроить доступ только к определенному контенту, защитив ребенка от нежелательных видеозаписей, не соответствующих возрасту. Такие возможности настройки фильтрации есть и в браузерах. Кроме того, на мобильных устройствах на базе iOS и Android есть функции родительского контроля, которые помогают при желании превратить телефон в самую простую «звонилку», весь контент в которой контролируется взрослыми.

Однако, слишком жесткие рамки и ограничения могут привести и к обратным результатам, поэтому мы предлагаем рассмотреть другой лайфхак для родителей.

Вместе с популярными TikTok и Instagram, от которых все равно никуда не деться, загрузите в телефон ребенка полезные приложения, которые помогут освоить школьную программу, получить и закрепить дополнительные знания и умения, облегчат логистику, сохранят связь. Обратите внимание своего школьника на удобство и пользу от таких приложений. С их помощью он сможет быстрее и легче учиться, а вы сможете всегда быть в курсе отметок, каждую минуту знать, где он находится, и быть уверенными, что ребенок не потеряется.

При этом важно знать, что просто наличия смартфона недостаточно, чтобы оперативно следить за трендами онлайн-образования, скачивать и пользоваться лучшими приложениями. В гаджете вашего ребенка должен быть максимально скоростной и надежный интернет не только для возможности игр и стриминга в социальных сетях, чем так увлечены современные дети, но и для поддержки полезных онлайн-сервисов – карт, навигаторов, образовательных вебинаров, видеоуроков и трекеров.

Международная компания Ookla при подведении итогов независимого исследования качества мобильного интернета российских операторов связи в 2020 году выяснила, что лидером по скорости является МегаФон. Этот вывод эксперты сделали на основании анализа более 2,9 миллионов замеров скорости интернета, которые проводили абоненты в приложении Speedtest® на своих мобильных устройствах по всей территории России. В Краснодарском крае средняя скорость скачивания информации в сети МегаФона превысила 20 Мбит/сек.

Итак, у нас есть смартфон, в нем есть быстрый интернет. Теперь рассмотрим, какие действительно полезные приложения можно установить

1. Навигатор для ребенка.

Это особенно актуально для школьников младших классов. Чтобы ваш ребенок всегда мог найти верный путь, загрузите в его смартфон приложение «Я иду домой!». Это удобный и простой навигатор (не карта, в которой ребенку непросто разобраться), который голосом подскажет, куда нужно повернуть. Кстати, он ориентирован даже на бездорожье, поэтому малыш сумеет найти дорогу домой в любом месте. Приложение «Я иду домой!» работает на платформе Android. Пользователям iOS подойдет его аналог «Не заблудись».

Мобильные приложения для учебы и отдыха можно подобрать в зависимости от возраста ребенка. Фото: открытые источники в интернете.

2. Осваивай школьную программу.

Повысить уровень знаний ребенку можно с помощью Учи.ру. Это всероссийская интерактивная образовательная онлайн-платформа, которой пользуются школьники всех регионов нашей страны. В Краснодаре ее настоятельно рекомендуют многие педагоги. Обучение на платформе проходит в игровой форме. Для ребят подготовлено свыше 30 тысяч заданий. При этом приложение вступает в диалог с ребенком – хвалит, когда он справился с задачей и помогает наводящими вопросами найти верное решение, если школьник вконец запутался.

Кстати, в разных регионах России эксперты провели исследование и определили, что школьники, пользующиеся этой платформой, показывают лучшие результаты, чем их сверстники. Учи.ру подходит и для ребят с особыми потребностями в образовании.

3. Будь в курсе школьной жизни.

Мобильное приложение «Сетевой город» представляет собой электронный дневник и позволяет родителям и детям всегда быть в курсе школьной жизни. Папы и мамы в режиме реального времени могут видеть отметки своих детей, следить за их посещаемостью, а при необходимости – написать сообщение педагогу. Кроме того, в приложении можно смотреть расписание уроков и школьные новости. Приложение «Сетевой город» доступно с любого устройства..

4. Великий и могучий в твоем мобильнике

Укрепить знания по русскому языку и литературе в игровой форме поможет приложение «Орфография». Обучение здесь проходит интерактивно в виде тестов и викторин. Приложение будет делать упор на словах, в которых ребенок чаще всего ошибается, чтобы он сумел запомнить их правильное написание. С помощью этого приложения можно даже готовить старшеклассника к сдаче ЕГЭ.

5. Ответы на все вопросы

Незаменимым помощником в учебе станет онлайн-энциклопедия «Фоксфорд Учебник» от онлайн-школы «Фоксфорд». Интерактивный справочник по всем предметам рассчитан на школьников 5–11 классов. Он содержит теоретические знания, конкретные примеры, подсказки для освоения школьных заданий. Это приложение могут использовать даже учителя для подготовки к занятиям. Отдельным бонусом являются бесплатные видеоуроки с ведущими педагогами страны – лайфхак, как сэкономить деньги на репетиторе. Кстати, здесь стоит особенно позаботиться о быстром мобильном интернете, видеозаписи вебинаров «Фоксворда» довольно тяжелы в загрузке. Но если у вас будет SIM-карта МегаФона, сеть справится без подвисаний.

6. Трофей за иностранный язык

Чтобы ребенку было легче освоить иностранные языки, загрузите в его смартфон приложение Duolingo. Это одна из лучших онлайн-платформ для изучения английского. Главная его фишка – увлекательный процесс обучения, построенный в виде игры. Если ребенок отвечает неправильно, у него отбирают уровни, а при хорошей работе он станет обладателем заманчивых трофеев.

7. Спортивные достижения

Для гармоничного развития ребенку необходимы физические нагрузки. Если ваш ученик уже записан в спортивные секции – отлично. Но если вы не знаете, как заставить его оторваться от дивана – загрузите в его смартфон приложение STRAVA. По мнению бегунов и велосипедистов – это лучший бесплатный трекер для данных видов спорта. Ребенок может не только регистрировать свои спортивные достижения, но и делиться ими с друзьями, обсуждать результаты и, конечно, стремиться к новым победам.

Для работы мобильных приложений необходим быстрый интернет. Фото: VGstockstudio.

Все эти мобильные приложения станут надежными помощниками ребенку во время учебы и дадут ему возможность развиваться и лучше справляться со многими трудностями школьной жизни, а вам – с удовольствием наблюдать за его успехами. Надежная связь и «правильные» сервисы превратят телефон школьника в преданного союзника родителей на протяжении всего учебного года.