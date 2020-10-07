Из-за должников без горячей воды могут снова остаться жители Новороссийска

Где в Новороссийске отключат горячую воду
Из-за должников жители Новороссийска могут остаться без горячей воды. Дело в том, что по правилам акт о готовности к отопительному сезону подписывается поставщиком тепла. Этот документ выдают только в том случае, если в доме проведена промывка и опрессовка, а сама организация не имеет долгов за теплоноситель.
Если же есть задолженность, то свидетельствует о неготовности к зиме. А значит, тепло по адресам многоэтажек подаваться не будет.
- Из-за угрозы распространения коронавируса в многоэтажках, где температура воздуха в помещениях не соответствует нормативной из-за управляющих компаний-должников, собственники квартир не смогут проводить влажную уборку помещений и мыть руки, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АО "АТЭК". - Поэтому призываем абонентов погасить задолженность за ранее потребленную тепловую энергию.
НА ЗАМЕТКУ
Где в Новороссийске отключат горячую воду
- Анапское шоссе, 23а, 23б, 37
- Видова,65, 83, 119а, 119, 121а корп.1, 121а корп.2, 121А корп.3, 121А корп.4, 121А корпус 8, 158А литер А и Б, 160А, 169, 164А, 174,176А, 177,178
- Алексеева,54
- Волгоградская, 2, 14, 18, 26а, 28, 30, 34, 42, 44, 48
- Малоземельская,1, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Г.Десантников, 15, 22, 24, 27, 28, 34, 49, 95
- Гайдара, 2А, 25
- Дзержинского, 158, 185, 197, 198, 199а, 202, 207, 221 литер 3, 221а
- ж/д Дзержинского,205-б, 216, 231 литер 1
- Золотаревского,12
- Ленина,9а, 28, 53, 47А, 87, 91/1
- Мира, 29, 37, 47, 49 А и Б
- Молодежная,14, 18
- Мысхакское шоссе,56
- Набережная,53а
- Пионерская,12, 17,14, 19, 33
- Суворовская,1, 2б
- Черняховского,19, 21
- Школьная,11, 13
- Шоссейная,1а
- Карамзина,20,43,45
- Куникова, 20А, 40,42, 50,64, 66
- Н.Партизан, 3, 10
- С.Рубахо,12,23
- Исаева,13
- Московская,9
- Н.Республики,28
- Первомайская, 5
- Свердлова,16б
- Циолковского,7
- Шевченко,55
- Энгельса, 51,82,95
- Васенко,10/12,22/28
- Волгоградская,4
- Восточный,16
- Губернского,22
- М.Борисова, 11а, 15а
- С.Ванцетти,11а
- Щорса,3
- Южная, 6, 12
- Октябрьская, 1 корп.3
- Революции,35
- Южная, 10А.