Из-за должников без горячей воды могут снова остаться жители Новороссийска

Где в Новороссийске отключат горячую воду

Из-за должников жители Новороссийска могут остаться без горячей воды. Дело в том, что по правилам акт о готовности к отопительному сезону подписывается поставщиком тепла. Этот документ выдают только в том случае, если в доме проведена промывка и опрессовка, а сама организация не имеет долгов за теплоноситель.

Если же есть задолженность, то свидетельствует о неготовности к зиме. А значит, тепло по адресам многоэтажек подаваться не будет.

- Из-за угрозы распространения коронавируса в многоэтажках, где температура воздуха в помещениях не соответствует нормативной из-за управляющих компаний-должников, собственники квартир не смогут проводить влажную уборку помещений и мыть руки, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АО "АТЭК". - Поэтому призываем абонентов погасить задолженность за ранее потребленную тепловую энергию.

НА ЗАМЕТКУ

Где в Новороссийске отключат горячую воду

- Анапское шоссе, 23а, 23б, 37

- Видова,65, 83, 119а, 119, 121а корп.1, 121а корп.2, 121А корп.3, 121А корп.4, 121А корпус 8, 158А литер А и Б, 160А, 169, 164А, 174,176А, 177,178

- Алексеева,54

- Волгоградская, 2, 14, 18, 26а, 28, 30, 34, 42, 44, 48

- Малоземельская,1, 3, 4, 5, 6, 8, 10

- Г.Десантников, 15, 22, 24, 27, 28, 34, 49, 95

- Гайдара, 2А, 25

- Дзержинского, 158, 185, 197, 198, 199а, 202, 207, 221 литер 3, 221а

- ж/д Дзержинского,205-б, 216, 231 литер 1

- Золотаревского,12

- Ленина,9а, 28, 53, 47А, 87, 91/1

- Мира, 29, 37, 47, 49 А и Б

- Молодежная,14, 18

- Мысхакское шоссе,56

- Набережная,53а

- Пионерская,12, 17,14, 19, 33

- Суворовская,1, 2б

- Черняховского,19, 21

- Школьная,11, 13

- Шоссейная,1а

- Карамзина,20,43,45

- Куникова, 20А, 40,42, 50,64, 66

- Н.Партизан, 3, 10

- С.Рубахо,12,23

- Исаева,13

- Московская,9

- Н.Республики,28

- Первомайская, 5

- Свердлова,16б

- Циолковского,7

- Шевченко,55

- Энгельса, 51,82,95

- Васенко,10/12,22/28

- Волгоградская,4

- Восточный,16

- Губернского,22

- М.Борисова, 11а, 15а

- С.Ванцетти,11а

- Щорса,3

- Южная, 6, 12

- Октябрьская, 1 корп.3

- Революции,35

- Южная, 10А.