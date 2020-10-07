На Кубани 15-летний мальчик пропал при загадочных обстоятельствах: что известно на данный момент

Александр Колодяжный. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Сотни людей сейчас занимаются поисками 15-летнего Александра Колодяжного, который вот уже четвертые сутки не выходит на связь. Он ушел из дома в хуторе Крупском Тимашевского района, но обратно и не вернулся. Рассказываем, что известно на данный момент.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», юноша - круглый сирота. Его опекуном является бабушка, вместе с которой он и живет в одном из частных домов на улице Крупской. Александр учится в 9б классе школы №7.

Днем в субботу, 3 октября, Александр ушел на занятия. После уроков сел на автобус, чтобы приехать домой. Но бабушка его так и не встретила.

- Никаких конфликтов накануне в семье не было, - говорит «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - О пропаже мальчика опекун заявила 5 октября. По ее словам, решила повременить, потому что ранее юноша уже уходил из дома к друзьям, но спустя сутки возвращался.

Известно, что уже опросили водителя автобуса, который один из последних видел парня. Но, увы, никакой дополнительной информации правоохранители не получили.

- Поиск специалистами штаба в течение 5 октября шел по хухторам Димитрова, Ленина, Ольховский, Калинина. Проверены семьи учащихся и опрошены сами дети. Объезд по родственникам в хуторе Димитрова не дал результата, - добавляет источник в правоохранительных органах.

Поисками занимаются полицейские и добровольцы. Ориентировку распространили по всем социальным сетям. Кроме того, вместе со следователями краевого управления к поискам парня привлекли силы и средства Росгвардии, представителей казачества.

Уже возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка.

- В правоохранительные органы Тимашевского района вечером 5 октября 2020 года поступило сообщение о пропаже ребенка, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Его рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет в черную футболку с принтом, серые спортивные штаны и калоши.

- На месте работают опытные следователи и следователи-криминалисты следственного управления СКР по краю, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также места нахождения пропавшего.

Если кто-то видел мальчика, просят сообщить об этом по телефонам: 8(86130) 4-15-42 или 02.