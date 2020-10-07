В сочинском Дендрарии созрели плоды на «желейной» пальме

Фото Сочинского нацпарка

В знаменитом сочинском Дендрарии созрели плоды на пальмах-бутиях. Это растение родом из Южной Америки насчитывает более 20 видов, четыре из которых представлены в сочинском парке.

Помимо Сочи, бутии головчатые растут еще только в одном месте в России- в дендропарках крымской Ялты.

Головчатая бутия весьма привередлива, требуя от специалистов по уходу за растениями тщательного старания. Растет она очень медленно, но зато осенью радует посетителей парка появлением плодов.

Фото Сочинского нацпарка

- Размножается бутия только семенами, которые имеют небольшую всхожесть и прорастают очень долго до 1 года при температуре 22-24 ºC в теплице с обязательным подогревом снизу,- рассказали в Сочинском нацпарке.

Они по виду напоминают маленькие абрикосы, а их кисло-сладкий уникальный вкус крайне сложно с чем-либо сравнить.

Фото Сочинского нацпарка

На родине , в Южной Америке, местное население массово и с удовольствием ест эти плоды, и даже настаивает на них крепкий алкоголь, и делает джем, но в Сочи поедание их запрещено из-за редкости растения.