Привет от «Адмирала Нахимова»: затонувший 34 года назад теплоход стал извергать топливо

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Похоже, Новороссийск готовится стать второй Камчаткой, где погибли редчайшие морские животные. Напомним, что по данным Генпрокуратуры исследования проб воды показали там превышение норм по нефтепродуктом в четыре раза.

А в это время начал «смердить» теплоход «Адмирал Нахимов». В Новороссийске над местом крушения печально известного судна стали всплывать пузыри топлива, которые лопаются на поверхности воды, оставляя радужные следы. Очевидцы сняли на видео в Цемесской бухте, как «травит» нефтепродукты теплоход и выложили кадры в сеть.

- По донесению оперативного дежурного ЕДДС Новороссийск экологической опасности нет. Периодически поступающие звонки о появившейся на поверхности воды радужной пленки проверяются специалистами, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что угрозы нет. Он предположил, что возможно пузыри поднимаются из-за постепенного разложения корпуса теплохода.

Недаром теплоход «Нахимов» хотели поднять со дна моря. Это конечно бы предупредило возможную экологическую угрозу. Но родственники пассажиров, погибших во время крушения корабля, начали готовиться к акции протеста. Причем против этой затеи и одесситы – «Нахимов»-то как раз направлялся в этот город, и новороссийцы.

Напомним, что «Адмирал Нахимов», утянул за собой в морскую бездну под Новороссийском в ночь с 31 августа на 1 сентября 1986 года более четырехсот человек. Официальная причина аварии, подтвержденная специально созданной правительственной комиссии: «Адмирал Нахимов» затонул из-за грубейших нарушений правил безопасности мореплавания.

Но скептики по-прежнему уверены — пароход погубило не это. До сих пор выдвигаются различные версии инцидента в Цемесской бухте, вплоть до самых фантастических. Одни считают, что лайнер потопили агенты спецслужб из-за находившегося на его борту начальника управления КГБ по Одесской области Украины. Другие утверждают — корабль столкнулся с «Петром Васевым» по вине пьяного экипажа. Ну и самая необычная гипотеза произошедшего — якобы, в ту роковую ночь под Новороссийском проводились испытания современного микроволнового оружия. Его-то сигналы и внесли неясность в работу навигационного оборудования «Адмирала Нахимова».

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