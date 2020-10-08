Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 октября 2020: карантинные посты установили на границе Кубани

Уведомления будут вручать на границе Краснодарского и Ставропольского краев. Фото: krd.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае. По данным на 8 октября 2020 года, эпидобстановка в регионе остается напряженной.

Статистика по заболевшим коронавирусом в Краснодарском крае. Инфографика: Яндекс.

Число заболевших растет - за минувшие сутки еще 98 человек получили положительный тест на COVID-19. Четверо людей скончались.

- 34 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, три пациента – на ЭКМО в краевой больнице №1, – отметили в минздраве региона. - Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 258.

Статистика по вылечившимся от коронавируса в Краснодарском крае. Инфографика: Яндекс.

Санитарные врачи вновь и вновь просят жителей региона быть осторожными и не забывать о простых, но действенных мерах предосторожности. Маски следует носить во всех закрытых помещениях, в том числе, в общественном транспорте. Если ваши руки грязные, не трогайте ими лицо. Пользуйтесь санитайзерами или салфетками, чтобы очистить их. Кроме того, не забывайте о социальной дистанции.

Все эти меры помогают Краснодарскому краю оставаться в режиме повышенной готовности. А тем временем на Ставрополье возвращают карантинные меры. На границе Кубани поставили спецпосты из-за коронавируса. Прибывающие будут получать уведомления о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции.

Двухнедельный карантин не нужно будет соблюдать тем, кто прибывает в регион на работу в организациях АПК, водителей большегрузов и автобусов, приехал в служебную командировку или по санаторной путевке или проезжают транзитом.

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