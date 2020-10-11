Цифровой ключ к образованию

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

Образование — важнейшая социальная функция, ключевой фактор в будущем развитии общества и страны, ее конкурентоспособности. Сегодня образование вышло за рамки классической модели, многие курсы и специальности можно изучать в виртуальных школах.

Экосистема для образования

Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества образования. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков, сохраняющих свою актуальность в будущем. Самостоятельно и вместе с партнерами, среди которых Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», банк развивает образовательные проекты по разным направлениям.

В сфере развития IT-компетенций запущен проект «Школа 21» — бесплатная школа, где готовят ИТ-специалистов мирового уровня по уникальной методике без лекций и учителей. Для формирования у школьников интереса к технологиям искусственного интеллекта и машинного обучения разработана Академия искусственного интеллекта. В школах по всей России проводятся «Уроки цифры», на которых ученики знакомятся с современными технологиями и составляют представление о будущих вызовах экономики.

Студенты вузов могут пройти в банке оплачиваемую стажировку (SberSeasons), магистранты и аспиранты - получить именную стипендию (12UP). Сбер создал единый молодежный портал для студентов SberGraduate, который содержит образовательные программы, информацию о вакансиях и о прохождении практики, информацию по стажировкам, истории успеха.

Важная социальная задача Сбербанка - повышение доступности образования. Для этого банк реализует программу «Учитель для России», которая помогает обеспечить квалифицированными педагогическими кадрами школы в маленьких городах и сельской местности. Банк также заботится о повышении финансовой доступности образования, предоставляя сниженную процентную ставку по образовательному кредиту – 3% в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2020 года №1256 и во исполнение поручения Президента РФ от 10 июня 2020 года. Студенты вузов, имеющих государственную лицензию, могут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке.

Краснодарский край – центр внедрения инноваций

Краснодарский край - третий по количеству жителей в стране. Вузы региона – главные поставщики кадров. На территории Краснодарского края банк сотрудничает с 7 вузами и 6 колледжами, студенты которых ежегодно проходят практику в банке, лучшие из них получают возможность трудоустройства. За последние два года (2018-2019) в Краснодарское отделение Сбербанка приняты на работу более 1000 молодых людей до 26 лет.

Сбербанк ведет системную работу по развитию и цифровизации экосистем университетов. Кампусные проекты уже внедрены в КубГУ, КУбГМУ и КубГТУ. В основе проекта - кампусная карта на базе платежной системы «МИР». На нее зачисляется стипендия, карта - универсальный ключ доступа в университет и общежитие, устройство фиксации посещаемости занятий, читательский билет и платежное средство на территории вуза.

Одним из трендов школьного образования в XXI веке считается персонализация. Проект "Школьная цифровая платформа" позволяет с помощью смартбоксов превратить обычный телевизор в компьютер и изучать предметы, интересующие ребенка. Программы "ШЦП" включают в себя разработанные специалистами авторские модули, при помощи которых ребенок под руководством учителя или другого наставника может погрузиться в изучение материалов.

"Клиенты банка с начала периода самоизоляции стали вдвое чаще оплачивать образовательные услуги в интернете. Основным драйвером развития онлайн-образования в России являются именно курсы для школьников, спрос на которые значительно вырос с введением карантина. В этом учебном году Сбербанк предоставил учащимся 19 школ Краснодарского края доступ к курсам Школьной цифровой платформы, мы уже получаем позитивную обратную связь", - сообщила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Татьяна Сергиенко. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

Технологии для развития региона

Сбербанк активно содействует региональной администрации в таких проектах, как «Безналичная Кубань», «Умный город» и «Безопасный город». Благодаря усилиям банка в этом направлении в регионе уже реализована безналичная оплата проезда на транспорте крупнейших городов и районов, внедряются бесконтактные технологии оплаты по QR-коду, развивается телемедицина. Обладая большой экспертизой практически во всех отраслях экономики, банк выступает источником знаний для корпоративных клиентов, предлагая собственные программы для бизнес-образования.

«По нашеи статистике 2/3 владельцев управляют бизнесом самостоятельно. Для них мы создаем образовательные платформы и проводим обучающие семинары. Реализован совместныи с Google проект «Бизнес класс», по его итогам 52% предпринимателей из Краснодара улучшили свои бизнес-показатели. С Министерством экономического развития РФ мы запустили платформу «Деловая среда» - это база знании , охватывающая все темы предпринимательского цикла от старта до ликвидации компании. Мы понимаем, что успех наших клиентов – это залог развития Краснодарского края в целом, поэтому инвестиции в образование расцениваем как свой вклад в благополучие региона,» - отметила Татьяна Сергиенко.

В рамках проекта «Деловая Среда» по всей России прошли образовательные бизнес-форумы «Свое дело». В Краснодаре более 900 предпринимателей из разных сфер приняли участие в форуме, хэдлайнерами которого стали самый известный российский маркетолог Игорь Манн и эксперт по построению эффективных команд и личной эффективности Владимир Герасичев. Мероприятие направлено на нетворкинг и получение практических знаний по ведению бизнеса.