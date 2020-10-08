«Снежинки и ракушки»: В Сочи презентовали концепцию праздничного оформления города к Новому году

Фото: пресс-службы мэрии Сочи

В Сочи представили дизайн-проект праздничного оформления города к Новому году. Его разработала мэрия. Основными цветами новогоднего убранства предприятий торговли и общественного питания станут белый и все оттенки синего.

Главный символ оформления – кружевные снежинки, ракушки и морские звезды. В качестве слогана на плакатах и флагах выбран хэштег #кружевазимнихвпечатлений. Украшать фасады, помещения и прилегающие территории владельцы торговых центров и других объектов начнут с 1 декабря.

Фото: пресс-службы мэрии Сочи

– Наша главная задача – создать для жителей и гостей курорта праздничное настроение. Данная концепция носит рекомендательный характер. Собственники объектов потребительской сферымогут использовать эту стилистику в качестве основы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук. Он напомнил, что на курорте организуют муниципальный конкурс на лучшее оформление объектов к Новому году.

- Конкурс будет проведен в три этапа, включая рассмотрение проектов. Затем специальная комиссия посетит каждое предприятие торговли и общественного питания. Итоги подведут после 25 декабря, - уточнил Андрей Никончук.

Украшать фасады, помещения и прилегающие территории владельцы торговых центров и других объектов начнут с 1 декабря. Всего в Сочи в праздничное убранство «оденут» более 10 тысяч магазинов, ресторанов и кафе.

В Сочи праздничному оформлению уделяется особое внимание, так как курорт на праздниках будет наводнен туристами.

– По прогнозу общая загрузка отелей Красной Поляны на новогодние праздники составляет уже 52%, а по ряду отелей фиксируется загрузка выше 95%. Это говорит о том, что сегодня темпы бронирования на зимний сезон примерно в три раза выше, чем в прошлом сентябре, – отметили в пресс-службе мэрии Сочи.

В конце декабря в Красной Поляне начнет работу городской оперативный штаб. Он сформирован из представителей администрации города и силового блока, а также руководителей коммунальных предприятий. Главная задача штаба – слаженная работа всех служб, обеспечивающих безопасность и санитарное состояние Горного кластера. Кроме того, он будет контролировать работу общественного транспорта и коммунальной инфраструктуры. В обязанности дежурных штаба входит постоянный мониторинг, в том числе на предприятиях торговли и общественного питания по выполнению рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в 2019 году в Краснодаре концепция новогоднего украшения города отличалась лаконичностью.